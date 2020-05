Huawei Enjoy Z 5G - niedługo poznamy tani smartfon z 5G

Już 24 maja Huawi zaprezentuje Enjoy Z. Ma być to tani, wręcz budżetowy smartfon ze wsparciem dla łączności 5G.

Huawei cały czas zaskakuje nas nowymi telefonami, jednak producent nie osiada na laurach. W chińskim sklepie online pokazał się poniższy poster, zapowiadający oficjalną premierę modelu Enjoy Z 5G. Jest to o tyle zaskakujące, że wcześniej nie mieliśmy jakichkolwiek przecieków na jego temat i nawet teraz nie mamy pojęcia na temat jego specyfikacji. Wiemy tylko tyle, że ma być to bardzo tani model ze wsparciem dla sieci 5G, a więc producent chce zawalczyć o ten sektor rynku i dać konsumentom możliwość korzystania z nowej łączności za rozsądne pieniądze. Być może pod obudowa znajdzie się procesor MediaTek 800.

Wszystkiego dowiemy się już za sześć dni, a do tego czasu możemy co najwyżej wypatrywać przecieków oraz oficjalnych informacji. A już za dwa dni Honor, czyli marka należąca do Huawei, ma pokazać swój model Honor X10 5G, który osiagnąl wysokie wyiki w testach GeekBench. Ma on prawdopodobnie procesor Kirin 820 5G.

Źródło: GSM Arena