Huawei Enjoy Z 5G - znamy specyfikację

W zeszłym tygodniu dowiedzieliśmy się o planowanym, przystępnym cenowo smartfonie 5G od Huawei - Enjoy Z. Został już zaprezentowany oficjalnie.

Huawei Enjoy Z 5G będzie wyposażony w wyświetlacz wielkości 6,57", pokazujący obraz w natywnej rozdzielczości Full HD+ i proporcjach 20:9. Jest to panel LCD, który cechuje odświeżanie 90 Hz. Ma notch, gdzie znajduje się obiektyw aparatu przedniego - 16 Mpix. Już wiadomo, że smartfon będzie korzystał z procesora produkcji MediaTek - Dimensity 800. Przedtem była to tylko plotka, teraz producent potwierdził ten fakt.

Z boku obudowy znajdziemy czytnik linii papilarnych, a z tyłu - trzy obiektywy aparatu tylnego. Główny to 48 MP, a towarzyszą mu ultraszerokokątny 8 MP oraz makro 2 MP. Jak podaje Huawei, makro może wykonywać zdjęcia w odległość od 4 cm od obiektu. Jeśli chodzi o pamięć RAM oraz pamięć na dane, mamy tu kombinacje: 6 GB RAM/64 GB pamięci, 6 GB RAM/128 GB pamięci oraz 8 GB RAM i 128 GB pamięci. W każdej edycji telefon pracuje pod kontrolą systemu Android 10 z nakładką EMIUI 10.1, ma baterię 4000 mAh i wspiera szybkie ładowanie 22,5 W.

Huawei Enjoy Z 5G trafia na rynek chiński w przedsprzedaży. Dostępne są trzy wersje kolorystyczne: czarna, niebieska oraz różowa. Ceny to (w przeliczeniu) ok. 986 złotych za edycję 6/64 GB, ok. 1105 zł za 6/128 GB ok. 1300 zł za edycję 8/128 GB. Trzeba przyznać, że jak za telefony 5G ceny są wręcz rewelacyjne. Nie wiemy jeszcze, kiedy Ejoy Z trafi na globalne rynki.

Źródło: GSM Arena