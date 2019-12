Huawei France zdradza - P40 z grafenową baterią

Taka informacja pojawiła się na oficjalnym koncie twitterowym francuskiego oddziału producenta, jednak... szybko została zdjęta. Zdradzono niespodziankę czy też puszczono nieprawdziwą informację?

Według ostatnich doniesień, Huawei P40 zadebiutuje pod koniec marca 2020 roku. Producent jest na razie bardzo oszczędny w udzielaniu informacji na temat tego urządzenia, a informacje uzyskujemy głównie z plotek i przecieków. Jednak niespodziewanie pojawił się wspomniany tweet, zdradzający, że Huawei P40 będzie wyposażony w nowej generacji, grafenową baterię.

Jednak wpis szybko został usunięty, a doskonale znany specjalista od przecieków - IceUniverse - poddał w wątpliwość taką opcję. Dlaczego? Jak zauważa, taka technologia nie jest obecnie możliwa. Huawei nie ma zwyczaju tweetować na temat urządzeń, które nie zostały oficjalnie zapowiedziane, technologia grafenowa nie jest używana jeszcze w smartfonach (i nie wiadomo, czy kiedykolwiek będzie), a zamieszczony przez tweecie obrazek P40 to fanowska grafika koncepcyjna. No i w końcu - Huawei usunęło tweeta. Dlaczego zatem w ogóle się pojawił? Na to pytanie odpowiedzi nie ma. Jedyne, co wiemy jak dotąd na temat grafenowych baterii smartfonów, to fakt, że Samsung pracuje nad nimi od sierpnia. Mają zastąpić one używane powszechnie w dzisiejszych telefonach litowo-jonowe. Nikt jednak nie spodziewa się ich pojawienia przed rokiem 2021.