Huawei Mate 20 Pro otrzymuje EMUI 10 oparte na systemie Android 10

Chiński producent wypuszcza aktualizację swojej nakładki dla smartfonów Huawei Mate 20 Pro. Aktualizacja dedykowana jest Europie.

Kilka dni temu Huawei wypuściło EMUI 10 dla serii P30 w Europie, a teraz zaczyna rozprowadzać aktualizację dla Mate 20 Pro, a także Mate 20, Mate 20 X, Mate 20 Lite oraz Mate 20 RS Porsche Design. Aktualizuje nakładkę do zgodności z edycją Android 10.0.0.154, a w przypadku Mate 20 X - 10.0.0.180. Jako pierwszy otrzymali ją użytkownicy z Bałkanów. Ma ona wagę 4,7GB. Jeśli używasz któregoś z wymienionych smartfonów Huawei, możesz sprawdzić, czy kwalifikujesz się już do aktualizacji - w tym celu musisz wejść do działu System w ustawieniach, a następnie wybrać funkcję Aktualizacje systemowe i wskazać na Sprawdź aktualizacje.

W nowej wersji nakładki wprowadzono szereg zmian i ulepszeń, widocznych już na pierwszy rzut oka, m.in. nowe animacje oraz układ magazynu, ma ona również lepiej wykorzystywać możliwości podzespołów, co przełoży się na wydajność oraz płynność działania smartfona i zainstalowanych w nim aplikacji. Dochodzi również nowy schemat kolorystyczny, nazwany Morandi. Aktualizacja nakładki jest możliwa dzięki faktowi, że smartfony z tej linii weszły do sprzedaży przed nałożeniem na Hawuei bana na handel z USA - a jak przypominamy, wciąż ważą się dalsze losy współpracy producenta z amerykańskimi firmami.