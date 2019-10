Huawei Mate 20 Pro vs Huawei Mate 30 Pro

Sprawdzamy, który smartfon z serii Mate jest lepszy. Czy poza brakiem usług Google Mate 30 Pro ma wady?

Zaprezentowany niedawno Huawei Mate 30 Pro wprowadza mnóstwo innowacji. Model zastępuje Mate'a 20 Pro i pokazuje, jak wyglądać będą kolejne smartfony od chińskiego giganta. Mimo tego, że Mate 30 Pro przebija swojego poprzednika w praktycznie każdej kategorii ma wadę, która całkowicie dyskwalifikuje go na rynku europejskim.

Cena i dostępność

Pomimo wysokich cen startowych i topowych podzespołów smartfony Huawei'a mają to do siebie, że tracą na wartości szybciej, niż konkurenci. Oznacza to, że podczas gdy zeszłoroczny iPhone Xs staniał o około 10 procent (niecałe 500 zł) to zeszłoroczny Mate 20 Pro kosztuje obecnie nieco ponad 2000 zł. To ułamek ceny startowej, która wynosiła 4299 zł. Co ciekawe niedawno można było kupić Mate'a 20 Pro z oficjalnej dystrybucji za jedyne 1499 zł.

Szybki spadek cen zawsze był domeną urządzeń od Huawei, a oliwy do ognia dolało wpisanie firmy na czarną listę Departamentu Handlu USA.

Nowy Mate 30 Pro o ile zadebiutuje w europie będzie około 2 razy droższy od swojego poprzednika. W chwili obecnej debiut urządzenia w krajach europejskich stoi pod znakiem zapytania. Wiemy jedynie, że smartfon dostępne będzie w Chinach oraz na wybranych rynkach Azji i Pacyfiku. Mate 30 Pro ma pojawić się także w europie przed końcem bieżącego roku, ale nie wiemy, w jakich krajach.

Cena została ustalona na 1099 Euro za podstawową konfigurację z 8 GB RAM'u i 256 GB wbudowanej pamięci masowej. Pojawi się również opcjonalna konfiguracja z modemem sieci 5G. Będzie ona o 100 Euro droższa.

Wygląd i jakość wykonania

Huawei wraz z prezentacją modeli z serii Mate 20 wprowadził charakterystyczny kwadrat z zaokrąglonymi bokami, w którym umieszczono obiektywy. Element ten został skopiowany przez Apple i Google.

Nowy model kontynuuje trend wyznaczony przez poprzednika, ale tym razem zestaw czujników od aparatu umieszczono w okręgu. Całość przypomina nieco design Lumii 1020. Rozwiązanie to zostało nazwane przez Huawei jako Halo ring.

Oprócz niewielkich różnic oba smartfony czerpią garściami z obecnych trendów. Urządzenia wyposażono w cienkie aluminiowe ramki, zakrzywione ekrany oraz szklane plecki.

Nie zabrakło zawsze mile widzianej wodoodporności potwierdzonej certyfikatem IP68. Niestety nie znaleziono miejsca dla złącza słuchawkowego Jack. Oba smartfony posiadają jedynie USB Typu C.

Huawei Mate 30 Pro odróżnia się od swojego poprzednika frontem. Wraz z tym modelem chiński producent zaprezentował nowy język stylistyczny Horizon. Dzięki niemu ekran jest mocno zaokrąglony i niemalże wchodzi na aluminiową ramkę. Ekran Horizon powoduje, że nowy model ma dużo wyższy stosunek ekranu do obudowy.

Wyświetlacz Horizon spowodował, że konstruktorzy musieli pójść na kompromis. Oba modele posiadają fizyczne przyciski zasilania, ale Mate 30 Pro nie posiada już przycisków do regulacji głośności. Ta odbywa się za pomocą podwójnego stuknięcia krawędzi urządzenia, która jest częścią ekranu.

Zaletą tego rozwiązania jest brak stałej lokalizacji przycisków do regulacji głośności. To od użytkownika zależy czy woli posiadać je na lewej czy prawej krawędzi. Podobnie, jak w starszym modelu przyciski do regulacji głośności mogą pełnić również inne funkcje takie, jak spust migawki w obrębie aplikacji aparatu.

Niestety rozwiązanie to posiada liczne wady. Brak fizycznych elementów powoduje, że trudno wyczuć miejsce, w którym należy dotknąć ekran, a na dodatek brakuje wyraźniejszego sprężenia zwrotnego.

Oprócz różnic sprzętowych Mate 30 Pro posiada ostrzej zakończone krawędzie, a jego konstrukcja jest bardziej prostokątna. Całość jest podobna do Samsunga Galaxy Note.

Specyfikacja i funkcje

Nowy wyświetlacz bez ramki to nie jedyna nowość. Zmieniło się wycięcie w ekranie, które nadal przypomina te znane z iPhone'a X i nowszych modeli. Umieszczono w nim kamerkę do selfie oraz kamerę 3D ToF niezbędną do działania systemu odblokowywania za pomocą twarzy. Huawei Mate 20 Pro oraz Mate 30 Pro to jedyne smartfony z Androidem oferujące rozwiązanie podobne do Face ID od Apple.

Zasadniczo Mate 30 Pro posiada taką samą technologię uwierzytelniania biometrycznego, jak poprzednik, ale wszystko działa nieco lepiej. Dotyczy to również czytnika linii papilarnych w ekranie. Jest on szybszy i umieszczony w wygodniejszym miejscu, niż rok temu.

Huawei umieszcza w swoich smartfonach coraz większe baterie. Podoba się nam ta hojność. Dzięki ładowarce SuperCharge o mocy 40 W ładowanie akumulatora o pojemności 4500 mAh i tak jest błyskawicznie szybkie.

Duża bateria w połączeniu z nowym procesorem Kirin 990 wykonanym w 7 nm procesie technologicznym, najnowszą wersją systemu operacyjnego Android i nową nakładką Emotion UI 10 z nadgorliwym zarządzaniem energią zapewnia rewelacyjne czasy pracy na pojedynczym ładowaniu.

Huawei ulepszył również inne kwestie związanie z zasilaniem. Tegoroczny Mate 30 Pro posiada wsparcie dla super szybkiego 27 W ładowania bezprzewodowego. Mate 20 Pro może ładować się bezprzewodowo z mocą 15 W. Poprawiono również odwrotne ładowanie bezprzewodowe.

W chwili obecnej Mate 20 Pro nadal pracuje pod kontrolą Androida 9.0 Pie z nakładką EMUI 9.1, ale potwierdzono już aktualizację do Androida 10 i EMUI 10. Proces ma się rozpocząć lada moment.

Mate 20 Pro może mieć starszą wersję Android'a, ale ma jedną kluczową przewagę nad swoim następcą. Mowa oczywiście o dostępie do usług Google, którego zabrakło w Mate 30 Pro. Ten brak powoduje, że nowy model nie ma racji bytu na rynku europejskim. Klienci z zachodu są bardzo przywiązani do usług Google i dostępu do aplikacji z Moutain View. Huawei nie znajdzie wielu klientów na flagowca za kilka tysięcy złotych, który nie oferuje dostępu do Gmail'a.

Huawei Mate 30 Pro oraz słabszy Mate 30 są pierwszymi smartfonami, które ucierpiały dzięki decyzji amerykańskiego rządu. Dzięki wpisaniu Huawei na czarną listę Departamentu Handlowego USA nowe smartfony nie posiadają dostępu do usług Google.

Pomijając problemy z oprogramowaniem nowy model posiada jeszcze lepsze aparaty fotograficzne. Mate 20 Pro oferuje matryce o rozdzielczości 40 MP, 20 MP oraz 8 MP. Najnowszy przedstawiciel serii został wyposażony w dwa 40 MP aparaty, sensor ToF oraz dodatkową 8 MP matrycę. Całość jest w stanie przechwytywać jeszcze ładniejsze zdjęcia. Poprawiono również działalność i tak rewelacyjnego trybu nocnego.

Najważniejsze zmiany nie zaszły jednak w kwestii jakości zdjęć. Huawei na poważnie zabrał się za nagrywanie filmów wideo. Ten aspekt nigdy nie był najmocniejszą stroną smartfonów z Kirinem na pokładzie. Nowy Mate 30 Pro potrafi nagrywać super slow motion w 7680 klatach na sekundę. Dodatkowo znacząco poprawiono stabilizację obrazu.

Podsumowanie

Mate 20 Pro nadal jest doskonałym smartfonem, który nie cierpi na żadne poważne wady. Dodatkowo przez rok czasu nie zestarzał się zbytnio, a jego cena jest bardzo atrakcyjna. Oczywiście istnieją wydajniejsze i ładniejsze urządzenia, a Mate 30 Pro jest tego idealnym przykładem. Nowy model jest lepszy w praktycznie każdym aspekcie. Niestety nie posiada dostępu do usług Google, przez co z pewnością nie stanie się hitem sprzedażowym w europie.

Dopóki skutki zakazu rządu USA nie zostaną zniesione Huawei ma spory problem. Mate 30 Pro to rewelacyjny smartfon, ale w chwili obecnej sukces może odnieść jedynie w chinach, a i to nie jest przesądzone.

Dla użytkowników z europy Huawei Mate 20 Pro jest świetnym wyborem. To bardzo dobry smartfon, który na dodatek sprzedawany jest w świetnej cenie.

