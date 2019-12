Huawei Mate 30 Pro 5G w nowej wersji

Huawei Mate 30 Pro 5G zadebiutowało w Chinach we wrześniu. Dostępne były dwa warianty, dziś został ujawniony trzeci.

Wspomniane dwa smartfony Huawei Mate 30 Pro 5G różnią się między sobą wyłącznie ilością pamięci - jedna wersja to 8GB RAM i 256GB miejsca, druga - 8GB RAM i 512 GB miejsca. Trzecia będzie mieć pamięci najmniej - 128GB. Przedsprzedaż tego modelu rozpoczyna się już jutro, 12 grudnia, a pierwsi użytkownicy otrzymają go 18 grudnia. Jego jednostką centralną jest procesor Kirin 990, a całość działa pod kontrolą systemu Android 10 z autorską nakładką producenta - EMUI 10. Mamy tu wyświetlacz OLED 6,53" z wbudowanym czytnikiem linii papilarnych, pokazujący obraz w rozdzielczości Full HD+.

Smartfon Huawei ma aparat tylny z obiektywem szerokokątnym 40 Mpix, teleobiektywem 8 Mpix oraz sensorem 3D ToF. Zasila go akumulator 4500 mAh ze wsparciem dla szybkiego ładowania 40W oraz bezprzewodowym 27W. Nowy wariant Huawei Mate 30 Pro 5G został wyceniony na 6399 juanów, czyli ok. 3200 zł. Nic nie wskazuje na to, aby sprzedaż tego topowego modelu była planowana poza Chinami.