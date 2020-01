Huawei Mate 30 Pro 5G wychodzi poza Chiny

Huawei Mate 30 Pro 5G zadebiutowało wyłącznie w Chinach, jednak nie będzie to model tylko dla tego kraju. Producent dzisiaj rozszerza rynek sprzedaży.

Podczas specjalnego wydarzenia w Dubaju, Huawei ogłosiło oficjalnie rozpoczęcie sprzedaży tego smartfona w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie został wyceniony na równowartość 1061 dolarów, czyli ok. 4150 złotych. Przedsprzedaż modelu rozpocznie się 15 stycznia, a do Huawei Experience Stores i wybranych sieci dystrybucyjnych na terenie tego kraju trafi 23 stycznia. Użytkownicy zamawiający smartfona w przedsprzedaży mogą liczyć na darmowe prezenty o wartości nawet 500 dolarów (ok. 2 tys. zł) - w tym ładowarkę samochodową SuperCharge, gimbal DJI Osmo Mobile 3 czy serwis VIP.

Podobnie jak Huawei Mate 30 Pro, który niedawno trafił do sprzedaży w Polsce, tak i jego wariant 5G nie ma usług Google na pokładzie. Zamiast tego korzysta z autorskiego ekosystemu producenta - Huawei Mobile Services. W ZEA dostępne są dwie wersje kolorystyczne: pomarańczowa i szmaragdowa. A ponieważ wychodzi poza Chiny, jest również szansa na to, że wkrótce trafi do Europy.