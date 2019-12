Huawei Mate 30 Pro - premiera w Polsce

Byliśmy na premierze flagowca Huawei. Ten telefon będzie w Polsce dostępny wyłącznie w ilości 100 sztuk!

Spis treści

Huawei Mate 30 Pro - własny ekosystem Huawei

Huawei Mate 30 Pro zawitał do Polski - będzie dostępny w przedsprzedaży już od 9 grudnia. Jest to pierwszy w historii model producenta z Huawei Mobile Services (HMS) - ekosystemem producenta, który zastąpił (ze znanych wszystkim powodów) usługi Google. Obejmuje on m.in. AppGallery - czyli alternatywny dla Google Store sklep z aplikacjami - własną przeglądarkę, Motywy dla telefonu oraz mobilną chmurę dla użytkowników. W ekosystemie tym użyto wielu autorskich rozwiązań producenta, w tym Huawei IAP oraz ID Huawei Authentication. Aktualnie ekosystem Huawei jest już wykorzystywany przez ponad 530 milionów użytkowników na świecie.

Huawei Mobile Services ma być spójny dla wszystkich urządzeń chińskiego producenta. AppGallery jest sklepem spełniającym standardy ochrony prywatności i bezpieczeństwa w UE, a jego serwery znajdują w Niemczech. Co więcej, zanim aplikacje znajdą się w AppGallery, są weryfikowane przez Huawei. Obecnie jest tam już ponad 200 polskich produkcji, w tym doskonale znany kierowcom Yanosik. Natomiast Mobilna Chmura Huawei to możliwość skorzystania z 5GB przestrzeni za darmo lub skorzystanie z jednego z trzech płatnych pakietów: 50GB (38,30 zł/rok), 200GB (11,99 zł/m-c) i 2TB (39,99 zł/m-c).

Huawei Mate 30 Pro - specyfikacja

Huawei Mate 30 Pro napędza do działania procesor Kirin 990. Ekran o przekątnej 6,53" zakrzywia się pod kątem 88 stopni, co pozwala ma optycznie zwiększenie jego powierzchni. W obudowie nie ma klawiszy fizycznych - zamiast tego umieszczono tam klawisze dotykowe. Zaletą sa aparaty. Tylny to cztery obiektywy w okrągłym układzie: 40 Mpix (z sensorem ISO 512000) + szerokokątny 40 MP + teleobiektyw 8 MP (3x zoom optyczny, 8x zoom hybrydowy, 30x zoom cyfrowy) + obiektyw 3D z wykrywaniem głębi. Dzięki zastosowaniu wysokiej klasy sensora w głównym obiektywie, można nagrywać wideo o rozszerzonym zakresie dynamiki oraz w "superzwolnionym tempie" (7680 klatek na sekundę). Smartfon Huawei zasila akumulator 4500 mAh - obsługiwana jest technologia ładowania bezprzewodowego SuperCharge 27W oraz przewodowa Huawei SuperCharge 40 W.

Telefon wychodzi w Polsce w ilości limitowanej do 100 sztuk. Jego cena to 4299 zł - przedsprzedaż potrwa do 15 grudnia, a punkty sprzedaży to sklep Huawei Warszawa (CH Westfield Arkadia) oraz strona huawei.pl Co warto dodać, osoby nabywające smartfona w przedsprzedaży mogą dołożyć jedną złotówkę, aby otrzymać słuchawki bezprzewodowe Huawei Freebuds 3.