Huawei Mate 30 Pro trafił do Europy

Czy smartfon bez usług Google odniesie sukces na Starym Kontynencie?

Huawei Mate 30 Pro to flagowiec, który sprzedaje się przede wszystkim w Chinach oraz południowo-wschodnich rejonach Azji. Jednak producent nie zamierza na tym poprzestać - pojawił się właśnie w sprzedaży w Hiszpanii, a także na polskiej stronie Huawei. W Hiszpanii dostępny jest w Huawei Space Store w Madrycie, gdzie wyceniony został na 1099 euro - jest to model z 8GB RAM oraz 256GB miejsca. Ma kolor Space Silver. Nabywca oddający równocześnie inny sprzęt producenta może liczyć na zniżkę 299 euro. Taka oferta promocyjna potrwa do 9 grudnia.

A co u nas? Jak na razie mamy bardzo bogaty opis smartfona na polskiej stronie, jednak póki co oficjalnej polskiej edycji próżno szukać w jakimkolwiek sklepie online. Jak na razie widać go tylko na Allegro i podobnych serwisach, nie wiemy, czy jakikolwiek operator będzie mieć go w swojej ofercie abonamentowej. Pozostaje tylko czekać na dalsze informacje. A na koniec przypominam, że według najnowszych doniesień trwają już prace nad jego następcą - P40 Pro.