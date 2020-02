Huawei Mate 30 Pro w nowej, niższej cenie

Huawei ogłasza ograniczoną czasowo promocję na swój flagowy model Huawei Mate 30 Pro. Nie tylko cena jest niższa, ale wraz z telefonem otrzymuje się dodatkowe akcesoria!

Huawei Mate 30 Pro można kupić obecnie w promocyjnej cenie – 2999 zł. Akcja trwa do 23 lutego lub wyczerpania zapasów. Smartfon Huawei w nowej cenie można znaleźć w sieciach Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, Komputronik, Neonet i X-kom, a także oficjalnym sklepie internetowym huawei.pl i sklepie Huawei w centrum handlowym Westfield Arkadia w Warszawie. Podczas zakupu flagowca można oddać stary telefon - Huawei przeprowadzi jego wycenę i doliczy bonus 500 zł. Na tym nie koniec atrakcji - każdy zakup w okresie pormocji to możliwość nabycia bezprzewodowych słuchawek Huawei Freebuds 3 za 1 zł, opaski Huawei Band 4 za 1 zł oraz gwarancja ochrony ekranu przez 6 miesięcy.

Aby wykorzystać promocję, należy pod zakupie Mate 30 Pro aktywować telefon. Następnego dnia po aktywacji, na stronie Huawei można uzyskać kod promocyjny, a potem wejść na witrynę Trade-in Partnera w celu wyceny starego telefon. Kod promocyjny doda do niej wspomniane 500 złotych. Nie trzeba zanosić telefonu osobiście - odbierze go kurier, a gdy trafi on do partnera Huawei, otrzyma się za urządzenie przelew.

Huawei Mate 30 Pro korzysta z ekosystemu Huawei Mobile Services. W jego skład których wchodzą m.in. Chmura Huawei, Motywy, ID Huawei, Przeglądarka i autorski sklep z aplikacjami AppGallery.