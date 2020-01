Huawei Mate 30 Pro w polskiej dystrybucji

Huawei Mate 30 Pro będzie dostępny w stałej sprzedaży w oficjalnym sklepie internetowym huawei.pl oraz w firmowym sklepie Huawei w centrum handlowym Westfield Arkadia w Warszawie. Dla nabywców przewidziano atrakcyjne dodatki.

Huawei Mate 30 Pro to pierwszy flagowiec producenta bez usług Google. A czy Android bez Google ma sens? Na to pytanie odpowiada nasz redakcyjny test. Telefon zadebiutował we wrześniu, a do Polski trafia dopiero teraz w cenie 4299 zł. Osoby, które zdecydują się na zakup, dostają w prezencie bezprzewodowe słuchawki Huawei Freebuds 3, a dedykowana opieka serwisowej VIP umożliwi także nabycie opaski sportowej Huawei Band 4 za złotówkę. Zamiast usług Google mamy tutaj ekosystem Huawei - HMS. W skład tych usług wchodzą m.in. Chmura Huawei oraz sklep z aplikacjami AppGallery. Przekątna ekranu Mate 30 Pro wynosi 6,53 cala

Urządzenie działa pod kontrolą procesora Kirin 990. Jedną z jego zalet jest aparat tylny, składający się z czterech obiektywów: głównego 40 MP, szerokokątnego 40 MP, teleobiektywu 8 MP i obiektywu 3D z sensorem głębi. Wśród jego zalet można wymienić m.in. obsługuję filmów poklatkowe 4K Ultra-Wide-Angle, 3-krotny zoom optyczny, 5-krotny zoom hybrydowy i 30-krotny zoom cyfrowy. Bateria 4500 aAh wspiera ładowanie bezprzewodowe SuperCharge 27 W i przewodowe SuperCharge 40 W.

Sprzedaż telefonu zaczyna się od dzisiaj.