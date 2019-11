Huawei Mate 30 RS - od 10 listopada dostępny w Chinach

Luksusowa edycja smartfona Huawei Mate 30 trafi najpierw do sprzedaży na rynek chiński. Za ile i czym się wyróżnia od zwykłej?

Huawei Mate 30 RS Porsche Design ujawniono po raz pierwszy we wrześniu b.r. Jednak jego debiut rynkowy nastąpi kilka tygodni po wprowadzeniu do sprzedaży Mate 30 oraz Mate 30 Pro - a dokładnie 10 listopada. Wyceniono go na równowartość 1860 dolarów - czyli ponad 7100 złotych! Dostępne są dwie wersje kolorystyczne: czarna oraz czerwona. Czym różnią się od zwykłych? Oba mają wyświetlacze OLED o przekątnej 6,53", pokazujące obraz w rozdzielczości 2400x1176 pikseli i z wbudowanym czytnikiem linii papilarnych. Widzimy notch, w którym znajduje się sensor ToF 3D oraz obiektyw aparatu selfie, korzystający z matrycy 32 Mpix. Tył urządzenia pokryty jest wysokiej jakości skórą ekologiczną i widzimy tam cztery obiektywy aparatu tylnego - główny 40 Mpix, szerokokątny 40 Mpix, teleobiektyw 8 Mpix oraz 3D ToF.

A co w środku? Sercem Mate 30 RS Porsche Design jest procesor Kirin 990, dysponujący 12GB RAM i pamięcią 512GB. Całość działa pod kontrolą systemu Android 10 z nakładką EMUI 10. Niestety, podobnie jak w tańszych Mate 30, nie ma tu żadnych usług Google, co może być największą barierą przez zakupem urządzenia. Do specyfikacji technicznej warto dodać również informację o akumulatorze o pojemności 4500 mAh, który ładowany jest przez port USB typu C - wspiera ładowanie kablowe 40W oraz bezprzewodowe 27W.