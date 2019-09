Huawei Mate 30 i 30 Pro - jak oglądać premierę?

Dzisiaj premiera oczekiwanych smartfonów Mate 30 Pro oraz Mate 30. Chcesz zobaczyć ją na żywo? Pokazujemy, jak to zrobić!

Huawei zaprezentuje nowe modele w Monachium na pokazie, który rozpocznie się o godzinie 14. Oprócz smartfonów spodziewamy się nowych tabletów, wearables, a także pierwszego TV producenta. Aby zobaczyć to wszystko, nie musisz jechać do Niemiec - transmisja na żywo będzie prowadzona bezpośrednio przez oficjalny kanał Huawei na YouTube. Możesz także wejść ponownie na tą właśnie stronę, gdzie osadziliśmy wyświetlacz.

Wracając do pozostałych sprzętów - spodziewana jest prezentacja MediaPad M6, Huawei Watch GT 2, Huawei Band, a plotki mówią, że zobaczymy również Harmony OS - czyli system, który w sytuacji awaryjnej (czytaj: cofnięcie licencji) może zastąpić Androida. Jednak cały czas nie wiadomo, co z usługami Google na wszystkich urządzeniach - krążą pogłoski, że nie będzie żadnych aplikacji Google, czyli Gmaila, YouTube, ani Play Store. Czy znajdą potwierdzenie w rzeczywistości, czy też są przesadzone? Tego dowiemy się już dosłownie za parę godzin - zapraszamy do obejrzenia premier na tej stronie!