Huawei Mate 30 i Mate 30 Pro - już oficjalnie!

Huawei zaprezentowało w końcu długo wyczekiwane smartfony Mate 30 i Mate 30 Pro. Co otrzymaliśmy?

Specyfikacje nowych smartfonów Huawei prezentują się następująco:

Huawei Mate 30:

wyświetlacz 6,62", Full HD OLED

procesor: Kirin 990

RAM: 6GB/8GB

pamięć: 128GB/256GB

aparat przedni: 24MP

aparat tylny: 40MP, f/1.8 szerokokątny + 16MP, f/2.2 ultraszerokokątny + 8MP, f/2.4 teleobiektyw

akumulator: 4,200mAh

kolory: czarny, niebieski, zielony, złoty

Huawei Mate 30 Pro:

wyświetlacz 6,53", Full HD, OLED’

procesor: Kirin 990

RAM: 8GB

pamięć: : 128GB/256GB

aparat przedni: 32MP + time-of-flight

aparat tylny: 40MP, f/1.6 szerokokątny+ 40MP, f/1.8 ultraszerokokątny + 8MP, f/2.4 teleobiektyw + time-of-flight

akumulator: 4,500mAh

kolory: czarny, purpurowy, srebrny, zielony, " vegan leather orange and green"

Mate 30 ma cienkie ramki i mały notch przedniego aparatu, Mate 30 Pro zajmuje cały ekran, podobnie jak smartfony Samsung Galaxy, jednak jego rogi są bardziej ostre. Podobnie jak iPhone 11, także oba Mate 30 mają okrągły bumper na obiektywy tylnego aparatu - jest on dość duży, co nie wszystkim się spodoba. Jednak obiektywy te mogą nagrywać wideo w 4K/60fps, a w slow-motion jest to 720p/7680 fps. Potwierdziły się plotki, że będzie dostępny model z modemem 5G. Warto dodać, że Qualcomm także zapowiedział modem 5G zintegrowany ze Snapdragonem, ale nie nastąpi to przed 2020 rokiem. Huawei zadeklarowało, że Mate 30 Pro ma 14 anten dedykowanych wyłącznie sieciom 5G.

Systemem operacyjnym jest open-source'owa wersja Android 10 z nakładką EMUI 10, ale bez aplikacji i usług Google! Czyli potwierdziły się najgorsze obawy miłośników chińskiego producenta - nie ma Gmaila, Chrome, sklepu Play, Map Google ani też niczego innego, do czego przywykli użytkownicy systemu Android. Źle to wróży jego sprzedaży, oj, źle... Zamiast tego użytkownicy będą mogli korzystać z zasobów AppGallery, gdzie znajduje się obecnie 45 000 aplikacji. Huawei promuje swoją alternatywę jako "sprawdzoną, starannie wybraną i zapewniająca rozrywkę". Jednak wiele z tych aplikacji to produkcje chińskie, mające niewiele użytkowników poza tamtejszym rynkiem, fakt - ogromnym, ale wciąż lokalnym. W "galerii" znajdą się jednak takie popularne na całym świecie apki, jak Facebook, Instagram czy Twitter.

Przedsprzedaż Mate 30 oraz Mate 30 Pro zaczyna się już dziś - ale tylko w Chinach, gdzie trafi na rynek za tydzień, 26 września. Cena za Mate 30 Pro to - w przeliczeniu - ok. 4700 zł, wariant 5G to ponad 5100 złotych. Natomiast Mate 30 to wydatek ok. 3500 zł za "silniejsza" wersję, czyli z 8GB RAM. Data premiery poza Chinami zostanie podana wkrótce.