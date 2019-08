Huawei Mate 30 jednak bez usług Google?

Flagowiec z Androidem bez Google? To może się nie udać.

Huawei Mate 30 może nie posiadać dostępu do aplikacji Google takich, jak Sklep Play, Mapy Google, Gmail i wiele innych.

Źródło: pcworld.com.au

The Verge poinformowało, że uzyskało potwierdzenie od rzecznika Google, który twierdzi, że Huawei Mate 30 oraz Mate 30 Pro nie będą w stanie uruchomić aplikacji i usług od Google. W smartfonach zabraknie sklepu z aplikacjami od Google, a jedynym miejscem, skąd można pobrać aplikacje będzie Huawei App Gallery. Za taki stan rzeczy odpowiedzialne ma być wpisanie chińskiego producenta na czarną listę podmiotów Departamentu Handlowego USA.

Wiadomość ta jest potężnym ciosem dla producenta oraz wszystkich fanów serii Mate. Na dodatek spada na nich na trzy tygodnie przed premierą urządzenia.

Przypominamy, że po umieszczeniu Huawei na czernej liście handlowej na początku tego roku producentowi udało się uzyskać trzymiesięczne zwolnienie, które pozwalało "świadczyć usługi i wsparcie, w tym aktualizacje oprogramowania lub łatki, do istniejących urządzeń Huawei", które dostępne były na rynku przed 16 maja 2019 roku.

Oznacza to, że wszyscy użytkownicy smartfonów z serii P30 mogą spać spokojnie. Inaczej sprawa ma się w przypadku nowych urządzeń. Zwolnienie zostało przedłużone w tym miesiącu i będzie obowiązywać do 19 listopada.

Trzeba jednak uwzględnić, że zwolnienie obejmuje jedynie urządzenia, które pojawiły się na rynku przed 16 maja. Oznacza to, że lista nie obejmuje modeli Mate 30, Mate 30 Pro oraz składanego Mate X. Ostatni ze smartfonów został co prawda pokazany przed wprowadzeniem zakazu, ale nie pojawił się w oficjalnej sprzedaży ani przed 16 maja 2019, ani później.

Ponieważ wiemy, że Huawei Mate 30 i Mate 30 pracować będą pod kontrolą systemu operacyjnego Android to uzyskanie aplikacji możliwe będzie prawdopodobnie jedynie przez sklep producenta, co stawia urządzenia w bardzo niekorzystnym świetle w stosunku do konkurencji.