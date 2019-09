Huawei Mate 30 - oficjalna premiera 19 września

Huawei oficjalnie potwierdziło, że premiera najnowszych flagowych smartfonów z serii Mate 30 odbędzie się 19 września 2019 roku w Monachium.

Sama data premiery już od dłuższego czasu jest przedmiotem pogłosek. W związku z cały czas trwającymi kontrowersjami wokół włączenia chińskiego giganta na czarną listę Departamentu Handlowego USA nadal istnieje wiele niewiadomych związanych z wprowadzeniem na rynek Mate'a 30 oraz modelu z dopiskiem Pro.

