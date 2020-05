Huawei Mate 30 - smartfony otrzymają EMUI 10.1 w czerwcu

Smartfony Huawei nadal nie mogą korzystać z usług Google, ale nie powstrzymuje to chińskiego producenta przed dostarczeniem dla nich aktualizacji firmware. Teraz czeka to całą linię Mate 30.

EMUI 10.1 to nakładka, z której mogą cieszyć się posiadacze smartfonów z rodziny Huawei P40 - to właśnie z nimi zadebiutowała. W tym miesiącu ma zostać dostarczona dla modeli Huawei Mate 30, P30 oraz Nova 5T. Zostało to potwierdzone oficjalnie przez rzecznika Huawei. Planowany termin udostępnienia aktualizacji to połowa czerwca. W fazie pierwszej otrzymają ją użytkownicy z Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Francji, Chile, Meksyku, Kolumbii oraz Republiki Południowej Afryki. Potem zostanie rozesłana dla pozostałych rejonów świata, w tym i naszego. Wychodzi więc na to, że polscy użytkownicy telefonów Huawei mogą spodziewać się jej dopiero pod koniec czerwca. A co warto zauważyć, w Chinach już została ona udostępniona.

Przypominamy, że seria Huawei Mate 30 weszła na rynek we wrześniu ubiegłego roku. Pokazano wówczas modele Mate 30 oraz Mate 30 Pro. Ten drugi model to wyświetlacz OLED 6,53", cztery obiektywy, procesor Exynos 990 i 8GB RAM oraz 256GB pamięci. Zasila go bateria 4500 mAh, jest wodo- i pyłoodporny. Standardowy Mate 30 to wyświetlacz 6,63", bateria 4200 mAh. Oba telefony były pierwszymi modelami wypuszczonymi przez producenta po wejściu w życie zakazu współpracy z Google, dlatego EMUI 10 opera się na na systemie Android 10, ale zamiast usług Google posiada Huawei Mobile Services (HMS).

Źródło: XDA Developers