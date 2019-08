Huawei Mate X jednak z Kirin 990

Huawei Mate X zadebiutuje później, ale za to z najnowszym procesorem Kirin 990.

Chińskie przedsiębiorstwo potwierdza, że opóźniony składany smartfon Huawei Mate X finalnie wyposażony zostanie w nowszy i wydajniejszy procesor.

Huawei potwierdził, że składany Mate X zostanie wyposażony w najnowszy high-end'owy procesor Kirin 990. Pierwotnie przed pojawieniem się problemów z wprowadzeniem na rynek smartfon miał mieć na pokładzie układ Kirin 980, który znany jest już z modeli Mate 20 Pro oraz P30 Pro.

Źródło: techadvisor.co.uk

Yanmin Wang, prezes regionów Europy Środkowo-Wschodniej, Skandynawii i Kanady z Huawei's Consumer Business Group potwierdził portalowi TechRadar na nowojorskim briefingu prasowym, że powstałe opóźnienie umożliwiło wprowadzenie na rynek Mate X z najnowszym układem Kirin. Procesor ten pojawi się także w kolejnej generacji smartfonów z serii Mate oraz P.

Przypominamy, że Huawei Mate X został po raz pierwszy zaprezentowany na targach MWC w lutym 2019 roku. Producent już podczas prezentacji informował, że nie jest to w pełni skończone urządzenie, a data premiery jest nieznana. Smartfon zrobił na nas większe wrażenie, niż konkurencyjny Samsung Galaxy Fold, który po problemach z ekranem trafi do sprzedaży we wrześniu 2019 roku. Konstrukcja Mate X wydaje się być bardziej przemyślana i znacznie praktyczniejsza. Nie zmienia to jednak faktu, że smartfon miał się pojawić na półkach sklepowych w czerwcu. Mamy połowę sierpnia, a Mate X nadal jest niedostępny.

Huawei informuje, że obecnie premiera planowana jest na listopad tego roku. Czteromiesięczne opóźnienie może mieć jednak pozytywny finał. 120 dni to sporo czasu. Dzięki temu chiński gigant zdąży dokończyć prace nad najnowszym chipem Kirin 990 i umieścić go w składanym Mate X. Na podobny ruch nie zdecydował się Samsung. Pomimo, iż na rynku dostępny jest już układ Qualcomm Snapdragon 855 Plus opóźniony Galaxy Fold nadal będzie posiadał starszego Snapdragona 855.

Zarówno Galaxy Fold, jak i Mate X padły ofiarą chorób wieku dziecięcego. Okazało się bowiem, że technologia składanych wyświetlaczy wymaga jeszcze znacznych nakładów pracy i udoskonalenia. Huawei zapowiedział, że nie wprowadzi na rynek telefonu dopóki jego konstrukcja nie stanie się w pełni dopracowana.

Yanmin Wang zdradził również, że najnowszy autorski procesor Kirin 990 będzie układem wyprodukowanym w 7 nm procesie technologicznym o niższym poborze prądu, niż aktualny Kirin 980. Dodatkowo pojawi się obsługa większej częstotliwości sieci 5G. Kirin 990 ułatwi implementacje obsługi sieci 5G w przyszłych modelach chińskiego giganta.