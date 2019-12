Huawei Mate X następnej generacji w drugiej połowie 2020 roku

Nieco zmieniona wersja składanego smartfona Huawei Mate X ma zostać pokazana na MWC 2020, ale w drugiej połowie roku pojawi się jego następca.

Z tego, co wiemy jak dotąd, Huawei Mate X zostanie pokazane w Barcelonie z nowym procesorem - będzie to Kirin 990. Pogłoski mówią, że oficjalna nazwa tego modelu będzie brzmieć Mate Xs. Jednak jest to tylko pomniejsza zmiana w stosunku do oryginału. Prawdziwa pojawi się w drugiej połowie 2020 roku, a producent ma bardzo ambitny plan - zostać liderem na rynku składanych smartfonów. Jak donoszą osoby znajdujące się w łańcuchu dostaw Huawei, w chwili obecnej już trwa na Tajwanie produkcja testowych komponentów dla urządzenia, w tym specjalnych, zginających się paneli. Producent chce najpierw stworzyć kilkadziesiąt modeli testowych na użytek wewnętrzny, a na bazie testów z nimi zobaczy, co jest do poprawki, a co się sprawdza.

Jeden ze specjalistów z firmy Jarllytec zdradza, że planowane jest zainstalowanie większej ilości elementów ze zginanym metalem. Konieczność pracy nad nimi jest głównym powodem, dlaczego producent odkłada w czasie premierę urządzenia. Jak widać, chiński potentat chce pójść śladami Samsunga, a ponieważ nie może narzekać na globalną sprzedaż swoich urządzeń - pomimo braku usług Google - ma szansę na sukces.