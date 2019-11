Huawei Mate X - premiera smartfonu z elastycznym ekranem znowu zagrożona

Huawei nie ma szczęścia do swojego pierwszego smartfonu ze składanym, elastycznym ekranem. Zapowiedziana na 15 listopada premiera urządzenia znów jest zagrożona.

Pod koniec października Huawei poinformowało, że Mate X trafi do sprzedaży w Chinach 15 listopada. Niestety liczne źródła z rodzimego kraju producenta podają, że może dojść do przesunięcia premiery urządzenia.

Póki co nie podano dokładnych powodów takiej decyzji, sugeruje się jedynie, że chiński producent nie chce popełnić błędów konkurencji i wypuścić na rynek sprzętu, który nie spełnia wysokich standardów firmy. Co gorsza, na ten temat milczy również samo Huawei, co może sugerować, że faktycznie coś jest na rzeczy.

Rewolucyjny Huawei Mate X po raz pierwszy pokazano podczas targów MWC 2019, smartfon z miejsca skradł nasze serca, bowiem "na papierze" prezentował się znacznie lepiej i efektowniej niż produkt największego konkurenta - Samsunga. Tymczasem Galaxy Fold pomimo początkowych problemów dostępny jest już na całym świecie i notuje bardzo dobre wyniki sprzedaży.

Kolejne opóźnienie premiery Mate X może spowodować, że smartfon ten najzwyczajniej zdąży się "zestarzeć" jeszcze przed premierą. Warto tu przypomnieć, że na pokładzie urządzenia znajduje się procesor Kirin 980, który choć wciąż niezwykle wydajny, to ustępujący już w mocy najnowszemu SoC-owi firmy - Kirinowi 990, który napędza obecnie m.in. smartfony z linii Mate 30.

źródło: gizmochina.com