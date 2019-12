Huawei Mate X trafi do Europy na początku 2020 roku

Huawei ma ambitne plany względem swojego pierwszego smartfonu z elastycznym, składanym ekranem. Ta niecodzienna konstrukcja ma trafić do Europy już na początku przyszłego roku.

Huawei długo dopracowywało smartfon Mate X, aż wreszcie zadebiutował on w rodzinnym kraju producenta w ubiegłym miesiącu. Do tej pory, temat premiery tego niezwykłego urządzenia w Europie nie był poruszany, jednak Richard Yu - CEO Huawei, zdecydował się ten stan rzeczy zmienić.

Lider Huawei ujawnił, że jego firma ma zamiar dostarczyć Huawei Mate X również europejskim użytkownikom i to już w pierwszym kwartale 2020 roku. Co więcej, dowiedzieliśmy się, że chiński producent planuje wydanie ulepszonej wersji smartfona z lepszym procesorem, ulepszonymi zawiasami i wytrzymalszym wyświetlaczem. Do Europy w pierwszej kolejności prawdopodobnie trafi jednak dotychczasowy wariant sprzętu.

Dla przypomnienia, Huawei Mate X wyposażono w oddano 8-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości 2480 x 2200 pikseli (w trybie tabletu), który po złożeniu oferuje dostęp do dwóch mniejszych ekranów: 6,6-calowego o rozdzielczości 2480 x 1148 pikseli i proporcjach 19,5:9 oraz 6,38-calowego o rozdzielczości 2480 x 892 i proporcjach 25:9. Za wydajną pracę urządzenia odpowiada procesor Kirin 980 wspierany przez 8 GB pamięci RAM. Na pokładzie urządzenia znajduje się również 512 GB pamięci wewnętrznej, akumulator o pojemności 4500 mAh (z funkcją szybkiego ładowania).

Choć bez wątpienia Mate X prezentuje się interesująco, to jego cena potrafi zniechęcić. W przeliczeniu na złotówki składany smartfon Huawei kosztuje około 9500 złotych.

