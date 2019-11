Huawei Mate X wyprzedane w kilka minut po premierze!

Dwa dni temu pisaliśmy, że premiera Mate X, czyli składanego smartfona Huawei, jest zagrożona. Jednak producent doprowadził do niej w zaplanowanym terminie i... wyprzedał całe zapasy w kilka minut!

Można obiektywnie napisać, że Huawei stworzyło hit wśród smartfonów - Mate X, dostępny wyłącznie poprzez serwis Vmall (oficjalnego sprzedawcę urządzeń Huawei i Honor), rozszedł się w błyskawicznym tempie. Od 23 października można było się zapisywać na przedsprzedaż w Chinach, a kto nie zapisał, mógł nabyć online. I jak widać - zainteresowanie było ogromne. Jeśli ktoś chciał dokonać zakupu, a nie zdążył, dobra wieść - producent zapowiedział oddanie do sprzedaży kolejnej partii smartfonów za tydzień, 22 listopada.

Matex X po rozłożeniu oferuje ekran o przekątnej 8", a po złożeniu bardziej klasyczny smartfon, jednak z dwoma wyświetlaczami - tylny to 6,38", przedni - 6,6". Tylny jest mniejszy ze względu na znajdujące się z tyłu obiektywy oraz przycisk zasilania. Pod obudową znajduje się procesor Kirin 980 z modemem 5G, 8GB pamięci RAM oraz 512GB miejsca - co można poszerzyć do 256GB. Smartfon obsługuje szybkie ładowanie 55W. Jednak nie jest to tani model - w przeliczeniu na złotówki, jego koszt to ponad 9430 PLN!

Jak na razie Mate X mogą cieszyć się tylko mieszkańcy Chin. Producent nie zapowiedział premiery poza tym krajem - być może dlatego, że wciąż nie może instalować na swoich urządzeniach usług Google.