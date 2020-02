Huawei Mate X2 - patent urządzenia niebezpiecznie przypomina nam Samsung Galaxy Fold

Huawei złożyło dokumenty patentowe, z których wynika, że nowy smartfon producenta ze składanym ekranem, będzie niezwykle podobny do Galaxy Fold.

Na początku zeszłego roku Huawei zaprezentowało swój pierwszy smartfon z elastycznym, składanym ekranem - Mate X. Niedługo później, podobne urządzenie zaprezentował Samsung. Ostatecznie, wydaje się, że starcie nowej generacji urządzeń wygrał koreański producent, ale nie oznacza to, że Huawei ma zamiar z nich zrezygnować.

Do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), trafił patent kolejnego smartfonu z elastycznym ekranem od chińskiego producenta, możliwe, że jest to Mate X2. Z opublikowanych informacji i rycin wynika, że pod względem designu, urządzenie będzie łączyć w sobie zalety oryginalnego Mate X i Galaxy Fold. Ekran smartfonu składa się bowiem do środka (jak w urządzeniu Samsunga).

Huawei Mate X2 otrzyma również podwójny aparat na froncie i poczwórny na tylnym panelu oraz najprawdopodobniej zostanie wyposażony w specjalny rysik, który będziemy mogli ukryć w smartfonie. Jak może prezentować się to w rzeczywistości, możecie zobaczyć poniżej.

Niestety patent nie ujawnia nam żadnych szczegółów dotyczących specyfikacji urządzenia, ale możemy śmiało założyć, że otrzyma ono procesor Kirin 990 5G oraz 8 GB lub nawet 12 GB pamięci RAM.

Debiutu Huawei Mate X2 możemy spodziewać się najwcześniej w trzecim lub czwartym kwartale bieżącego roku. Co ciekawe, CEO Huawei – Richard Yu, tuż po premierze Galaxy Fold krytykował design smartfonu Samsunga. Widać lepsza sprzedaż urządzenia konkurencji sprawiła, że liderowi chińskiej firmy zaczął się on podobać na tyle, ze kazał go skopiować.

