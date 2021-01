Huawei Mate X2 w drodze. Szykuje się spore rozczarowanie

Huawei szykuje się do wprowadzenia na rynek nowego smartfona z elastycznym ekranem. Wszystko wskazuje na to, że urządzenie nie odniesie sukcesu rynkowego. Dlaczego Chińczycy sięgnęli po starego Androida 10 bez dostępu do usług Google? Czy to początek końca firmy Huawei?