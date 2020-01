Huawei Mate Xs może być tańszy od poprzednika

Najnowszy składany smarfon z Chin z elastycznym wyświetlaczem będzie tańszy od swojego poprzednika.

Podczas, gdy producenci smartfonów eksperymentuja z nowymi rodzajami składanych smartfonów Huawei jest wierny swojemu pomysłowi. Chińczycy zaprezentowali na początku zeszłego roku swojego składanego smartfona Huawei Mate X chwilę po prezentacji Samsunga Galaxy Fold. Co ważne znacznej części dziennikarzy do gustu przypadł bardziej produkt Huawei'a. Niestety wprowadzenie urządzenia do sprzedaży podobnie, jak w przypadku Galaxy Fold zostało opóźnione, a na dodatek sytuacja Huaweia w związku z napięciem na linii USA-Chiny uległa znacznej zmianie.

W konsekwencji opóźnień i wojny handlowej Huawei Mate X zadebiutował później, niż oczekiwaliśmy, a na dodatek nie jest dostępny w sprzedaży w Europie.

Huawei od kilku miesięcy przygotowuje kolejnego składnego smartfona. Huawei Mate Xs ma być niczym innym, jak dopracowaną wersją Mate'a X z ulepszonymi podzespołami. Słyszeliśmy już, że smartfon zostanie wyposażony w układ Kirin 990 z modemem sieci 5G, a dziś do sieci wyciekły kolejne informacje.

Chińskie źródła utrzymują, że Huawei Mate Xs ma być tańszy od swojego poprzednika. Wszystko wskazuje na to, że Huawei dopracował proces produkcji urządzenia, przez co może pozwolić sobie na obniżenie jego ceny, a wszystko to przy zachowaniu lepszej jakości i wyższej wydajności, niż dotychczas.

Dodatkowo mówi się o ulepszonej konstrukcji zawiasów w połączeniu z odporniejszym na uszkodzenia mechaniczne wyświetlaczem. Według źródeł bliskich producentom podzespołów Huawei dokonał wielu zmian projektowych w modelu Mate Xs, chociaż nie będzie to widoczne na pierwszy rzut oka.

Mate Xs ma być również nieco mniejszy od Huawei Mate X, a wszystko to przy zachowaniu takich samych wymiarów elastycznego ekranu. Plotki głoszą również, że Huawei pracuje nad jeszcze jednym składanym smartfonem z elastycznym ekranem, który będzie zupełnie inną konstrukcją od Mate'a X. Czyżby Huawei szykował odpowiednika dla Motoroli RAZR i Samsunga Galaxy Z Flip? Tego dowiemy się w okolicach wakacji.

