Huawei Mate Xs pojawia się na liście MIIT - Kirin 990 i 5G na pokładzie

W sieci pojawiły się kolejne informacje na temat nadchodzącego Mate Xs. Huawei zamierza udoskonalić obecnego Mate'a X.

W zeszłym roku na rynku pojawiły się pierwsze składane smartfony. Huawei zaprezentował wtedy własnego Mate'a X z elastycznym wyświetlaczem. Obecnie wiemy, że firma pracuje nad drugą generacją urządzenia, która wyeliminuje największe bolączki poprzednika.

Chińczycy w przyszłym miesiącu na specjalnej konferencji mają zaprezentować odświeżonego Mate'a Xs.

Aby premiera urządzenia była możliwa na początku producent musi postarać się o uzyskanie stosownych certyfikatów, które dopuszczają sprzęt do sprzedaży. Dzięki nim bardzo często dowiadujemy się informacji o specyfikacji technicznej jeszcze na długo przed oficjalną premierą. Nie inaczej jest w przypadku Mate'a Xs. Urządzenie trafiło właśnie na oficjalną listę MIIT (Ministry of Industry and Information Technology). Zgodnie z nią smartfon oznaczony numerem modelu TAH-AN00m otrzymał certyfikat sieci, z którego wynika, że w urządzeniu zastosowano modem sieci 5G obsługujący tryby NSA (Non Standalone) i SA (Standalone). MIIT nie udostępniło żadnych zdjęć certyfikatu.

Huawei Mate Xs wykorzysta ekran produkcji Samsunga, który charakteryzował się będzie wzmocnioną wytrzymałością oraz całkowicie przeprojektowanym mechanizmem zawiasów. W środku znajdzie się najnowszy procesor HiSilicon Kirin 990 z wbudowanym modemem 5G. W chwili obecnej nie wiadomo, w jakich konfiguracjach pamięciowych zadebiutuje Mate Xs.

Wcześniej dyrektor generalny Huawei'a - Yu Changedong ujawnił, że nadchodzący Mate X pojawi się z ulepszoną konstrukcją zawiasów, poprawionym ekranem oraz szybszym procesorem.

Urządzenie trafiło już na listę MIIT, co może wskazywać na zbliżającą się premierę. Huawei Mate Xs powinien zostać oficjalnie zaprezentowany na specjalnej konferencji prasowej zorganizowanej przez Huawei z okazji corocznych targów Mobile World Congress 2020 w Barcelonie.

