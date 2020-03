Huawei Mate Xs - składany smartfon trafia do sprzedaży

Składany smarfton Huawei Mate Xs trafia oficjalnie na polski rynek. W jakiej cenie i czy producent zachęca nas do zakupu jakimiś bonusami?

O Huawei Mate Xs pisaliśmy na naszych łamach wielokrotnie. Jest to odpowiedź chińskiego producenta na Galaxy Fold 2 i Motorola Razr. Dzisiaj został wprowadzony do sprzedaży w oficjalnym sklepie internetowym huawei.pl, a jedyne miejsce stacjonarne w Polsce, w którym się pojawił, to salon Huawei Warszawa w centrum handlowym Westfield Arkadia. W obu przypadkach cena producenta to 9 999 zł, a więc dość spora. Za co tyle zapłacisz?

Smartfon Huawei Mate Xs ma dwa wyświetlacze - 6,6" oraz 6,38". Po rozłożeniu ich do formy jednego ekranu, otrzymuje się wyświetlacz 8", a więc zmieniamy telefon w urządzenie wielkości tabletu. Funkcja Multi-Window dzieli ekran 8-calowy na dwa niezależne obszary robocze, co pozwala na wykonywanie dwóch zadań równocześnie. Inna opcja, Multi-screen Collaboration, umożliwia przesyłanie plików między smartfonem opartym na Androidzie i laptopem z systemem Windows. Obudowa i zawiasy smartfona zostały wykonane z materiałów stosowanych w przemyśle lotniczym oraz przy zastosowaniu dwuwarstwowej struktury polimerowej, co ma przekładać się na trwałość urządzenia. Jego jednostka centralna to procesor Kirin 990 (5G), oparty na architekturze Da Vinci. Ma ona umożliwiać nawet sześciokrotnie większą wydajność pracy, przy ośmiokrotnie większej efektywności energetycznej. Procesor dysponuje 16-rdzeniowym procesorem graficznym Mali-G76 GPU.

Smartfon obsługuje łączność 5G NSA oraz SA, a także funkcję inteligentnego wyboru sieci. Huawei Mate Xs korzysta z autorskiej nakładki Huawei EMUI 10.0.1. Zasila go bateria 4500 mAh wraz ze wsparciem dla superszybkiego ładowania SuperCharge 65W. Producent oferuje wraz z Mate Xs skórzane etui magnetyczne do przechowywania urządzenia - za 1 zł, a także 24-miesięczną gwarancję.

Huawei ogłosiło przy okazji premiery, że każdy, kto do 26 marca zapisze się do newslettera P40, otrzyma voucher o wartości 50 zł do wykorzystania na zakupy w sklepie online. Obowiązuje on dla zamówień powyżej 200 zł - co obejmuje również Mate Xs oraz urządzenia z serii P. Jest ważny do 13 kwietnia.