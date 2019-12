Huawei Mate Xs z certyfikatem 3C i 65 W ładowaniem

Kolejny składany smartfon od Huawei'a coraz bliżej. Urządzenie zaoferuje między innymi super szybkie ładowanie.

Od dłuższego czasu z Chin docierają wieści, że Huawei planuje wprowadzić na rynek nowy składany smartfon, który w zasadzie będzie odświeżoną wersją doskonale znanego nam Mate'a X. Urządzenie otrzymało właśnie Chiński certyfikat 3C, który wskazuje, że prace są już w zaawansowanym stadium, a urządzenie może zadebiutować na rynku w najbliższym czasie.

Zgodnie z dokumentem, który trafił do sieci model Huawei TAH-AN000m, który otrzyma nazwę handlową Mate Xs, będzie w stanie ładować się z prędkością 65 W. Tak potężnej ładowarki nie powstydził by się wydajny laptop.

Co wiemy o nowym składanym smartfonie od Huawei'a? Urządzenie to prawdopodobnie nie trafi do Polski. Podobnie, jak poprzednik ze względu na wojnę handlową Huawei nie będzie mógł zainstalować usług Google na swoim smartfonie. W Chinach nie stanowi to problemu, ale w Europie nikt nie kupi jakiegokolwiek urządzenia z Androidem bez dostępu do usług Google.

Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem Huawei Mate Xs otrzyma ulepszoną konstrukcję ze zmodyfikowanym zawiasem. Producent umieści w środku również nowszy procesor Kirin 990 z obsługą sieci 5G. Mówi się również o tym, że Mate Xs będzie zauważalnie lżejszy od swojego poprzednika.

Premiera Huawei'a Mate Xs planowana jest na luty 2020 roku. Urządzenie podobnie, jak poprzednik ma zostać zaprezentowane na targach Mobile World Congress, które w tym roku odbywać się będą w dniach 24-27 lutego 2020 roku. Wszystko wskazuje na to, że podobnie, jak w tym roku swoje składane urządzenie zaprezentuje najpierw Samsung. Galaxy Fold 2 z konstrukcją typu Clamshell ma zostać oficjalnie zaprezentowany wraz ze smartfonami Samsunga Galaxy S11 na specjalnej konferencji z cyklu Galaxy Unpacked 11 lutego 2020 roku w San Francisco.

