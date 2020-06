Huawei MateBook 13 z procesorem AMD Ryzen - świetna cena i jakość

Huawei wprowadził właśnie na rynek nową wersję MateBook'a 13. Po raz pierwszy w historii droższy laptop Huawei otrzymuje procesor od AMD.

Huawei postanowiło wprowadzić na rynek nową konfigurację swojego bestselerowego laptopa - MateBook'a 13. Po raz pierwszy w historii procesor AMD otrzyma laptop pozycjonowany wyżej, niż przystępne cenowo konstrukcje MateBook D.

Huawei MateBook 13 z procesorem AMD Ryzen

MateBook 13 to komputer, który na naszym rynku pojawił się po raz pierwszy w marcu 2019 roku. Na rynku dostępne są wersje z 2019 roku z procesorami ósmej generacji Whiskey Lake (zapoznaj się z naszym testem tak skonfigurowanego MateBook'a 13) oraz z 2020 roku wyposażone w układy Comet Lake 10 generacji (zapoznaj się z naszym testem tak skonfigurowanego MateBook'a 13). Teraz rodzina MateBook 13 powiększa się o nową konfigurację z procesorem AMD Ryzen 5 3500U.

Huawei MateBook 13 to laptop, który idealnie łączy cechy komputera z wysokiej półki z atrakcyjną ceną typową dla budżetowych konstrukcji. Dzięki zastosowaniu procesora Ryzen 5 3500U laptop stał się jeszcze tańszy i jest o zaledwie 100-200 zł droższy od niżej pozycjonowanego MateBook'a D14.

Chiński producent poinformował dziś, że w sprzedaży pojawią się dwie nowe konfiguracje MateBook'a 13 wyposażone w procesory AMD Ryzen 5 3500U.

Przedsprzedaż komputerów rusza 24 czerwca, a pierwsze egzemplarze trafią do odbiorców już 13 lipca.

MateBook 13 z procesorem AMD dostępny będzie w dwóch konfiguracjach różniących się pojemnością wbudowanej pamięci masowej. Tańszy, wyceniony na 2999 zł model zaoferuje 256 GB nośnik. Dopłata do wersji z 512 GB dyskiem SSD wynosi zaledwie 200 zł.

Najnowsza wersja laptopa wyposażona została w procesor AMD Ryzen 5 3500U z 8 GB pamięci operacyjnej oraz kartą graficzną Radeon Vega 8. System operacyjny to Windows 10 Pro, dzięki któremu MateBook 13 to idealny kompan do pracy zdalnej.

Oczywiście MateBook 13 zachował swoje cechy charakterystyczne takie, jak 13 calowy ekran FullView 2K o jasności 300 nitów oraz metalową obudowę. Nie zabrakło także dwóch portów USB Typu C, a w zestawie otrzymamy replikator portów MateDock 2.

Decydując się na zakup w przedsprzedaży razem z komputerem otrzymamy bezprzewodową myszkę oraz etui.

