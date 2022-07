Huawei MateBook D 16 - wygoda w pracy i podczas rozrywki

Laptop jak desktop? Nowa propozycja Huawei udowadnia, że jest to możliwe. Przyglądamy się, jakie cechy sprawiają, że można postawić ją na równi z tradycyjnymi komputerami stacjonarnymi.

Spis treści

Huawei MateBook D 16 to przedstawiciel rodziny laptopów, która cieszy się dużą popularnością na całym świecie. Nie może to jednak dziwić - używanie najwyższej jakości elementów wykonania w połączeniu z wydajnymi podzespołami sprawia, że MateBooki stanowią wygodną alternatywę dla urządzeń stacjonarnych. Docenią to zwłaszcza osoby, które uczą się lub pracują zdalnie. Dzięki Huawei codzienne działania staną się bardziej komfortowe. A w jaki sposób?

MateBook D 16 - rozwiązanie idealne do pracy zdalnej

Huawei MateBook D 16 powstał jako odpowiedź na coraz częściej występujące zjawiska pracy zdalnej oraz hybrydowej. Na masową skalę zapoczątkowała je pandemia COVID-19 w 2020 roku, a dzisiaj, dla wielu osób, stają się codziennością. Jakie cechy powinien mieć laptop, aby służył maksymalną pomocą na tym polu? Tutaj należy wymienić szereg aspektów - od lekkości i wytrzymałości po systemowe rozwiązania, mające pozytywny wpływ na pracę. W przypadku opisywanego laptopa nie znajdziemy powodów do narzekań - został zaprojektowany tak, aby spełniać wszystkie wymagania użytkowników.

Zobacz również:

fot. PCWorld

Zacznijmy od gabarytów. Urządzenie ma wymiary 356,7 mm x 248,7 mm x 18,4 mm, a waży zaledwie 1,7 kg. Bez problemu położysz je sobie na kolanach i nawet po dłuższej pracy nie będziesz czuć jego ciężaru. Ekran o przekątnej 16" to wielkość, która pozwala na swobodne pisanie, korzystanie z Excela czy przeglądanie multimediów. Na górnej krawędzi wyświetlacza została umieszczona kamerka 2 MP, co zapewnia doskonały kąt widzenia podczas wideokonferencji. Dodatkowo kamerka obsługiwana jest przez oprogramowanie Smart Conference, bazujące na sztucznej inteligencji. W efekcie umożliwia redukowanie szumów, zmianę tła oraz śledzenie twarzy użytkownika, aby zawsze pozostała w centralnym punkcie transmisji.

Wyświetlacz wypełnia 90% przedniego panelu laptopa. Posiada certyfikat TÜV Rheinland, świadczący o niskiej emisji szkodliwego dla wzroku światła niebieskiego. Jakość obrazu to Full HD z odświeżaniem 60 Hz, a pokrycie palety barw sRGB wynosi 100%. Panel w połączeniu z jasnością wynoszącą ok. 300 nitów oraz powłoką antyrefleksyjną umożliwiają swobodne korzystanie z urządzenia nawet w słoneczny dzień. Na tym nie koniec zalet - każdy będzie bez problemu mógł otworzyć laptopa jedną ręką, a kąt pochylenia pokrywy matrycy wynosi ok. 150 stopni, co powinno pozwolić na wygodne korzystanie z urządzenia zarówno podczas siedzenia przy stole, jak i leżenia na kanapie.

Wygoda użytkowania

MateBook D 16 jest przeznaczony do pracy, a czego podczas niej używamy bez przerwy? Oczywiście klawiatury. I tutaj Huawei przygotowało pełnowymiarową, z osobną sekcją numeryczną oraz białym podświetleniem, dzięki czemu można korzystać z niej w sytuacji, gdy oświetlenie wokół nie jest wystarczające. Skok klawiszy wynosi ok. 1,5 mm, co przekłada się na ich responsywność, a ponieważ są spore, osoby z większymi palcami nie będą mieć problemów z pisaniem. Dodatkowo jest to pierwsza w historii Huawei klawiatura laptopowa z czterema dedykowanymi przyciskami skrótów. Pierwszy pozwala na włączenie kalkulatora, drugi - wyszukiwarki, trzeci to powrót do ekranu głównego, a czwarty - włączenie/wyłączenie kamery.

fot. PCWorld

Warto wspomnieć również o touchpadzie, dzięki któremu nie potrzebujesz myszki. Pokrywa go tafla wykonana ze szkła, co pozwala na doskonałe rozpoznawanie gestów oraz osiągnięcie wysokiej dokładności czujnika.

fot. PCWorld

Pod względem użytkowania MateBook D 16 spodoba się każdemu - trudno znaleźć cokolwiek, do czego można by się przyczepić. Duży wyświetlacz pozwala na łatwe kontrolowanie kilku zadań jednocześnie, a także otwarcie wielu okienek bez robienia bałaganu. Jest to również bardzo praktyczne przy wideokonferencjach na wiele osób - lepiej widzi się każdego uczestnika spotkania online.

Mobilność i wydajność

Laptop ma dawać użytkownikom pełną mobilność i jeśli o nią chodzi - nikt nie będzie zawiedziony. Tu od razu warto podkreślić, że jest to pierwsze urządzenie Huawei, wyposażone w anteny Wi-Fi Metaline, mające za zadanie zagwarantować stabilną i optymalną łączność nawet przy słabej sile sieci bezprzewodowej. Są one umieszczone nie w klapie, jak w przypadku innych tego typu rozwiązań, a nad klawiaturą. Wydajność urządzenia zapewniają procesory Intela 12. generacji ze zintegrowaną kartą graficzną Iris Xe. Przy największym obciążeniu procesor pobiera do 40 W mocy. Utrzymuje wydajność na wysokim poziomie, a zarazem nie wyczerpuje szybko baterii, dzięki czemu pozwala ona na pracę nawet 6 godzin non-stop. A takie wyniki osiągają obecnie najlepsze ultrabooki.

Fot. Huawei

W pracy ważne są nie tylko podzespoły, ale także możliwość korzystania z ekosystemu. Rozwiązanie Super Device sprawia, że MateBook jest szczególnie przyjazny innym urządzeniom Huawei, czyli telefonom, tabletom i innym laptopom, ale nie ogranicza się do nich. Wspiera transfer plików pomiędzy laptopem a każdym komputerem i laptopem PC, a jego wyszukiwarka potrafi szukać danych na wszystkich połączonych sprzętach. Dla osób, które lubią relaksować się podczas pracy przy muzyce, ważna będzie informacja, że MateBook D 16 automatycznie wykrywa i łączy się ze słuchawkami bezprzewodowymi, jak Freebuds. Dzięki preinstalowaniu na podkładzie Windows 11 Home masz dostęp do wszystkich możliwości przygotowanych przez Microsoft, co jeszcze wydajniej wpływa na pracę.

MateBook D 16 - wszystko, czego potrzebujesz

Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe zalety urządzenia, można z całą pewnością stwierdzić, że laptop bez problemu zastąpi Ci komputer roboczy w domu, a nawet w biurze. Nie wymaga szykowania osobnego stanowiska, przeciągania kabli pomiędzy monitorem i desktopem - pełna wygoda i mobilność. A jeśli po pracy chcesz relaksować się przy filmie, muzyce czy grze - MateBook D 16 da Ci pełen komfort, zmieniając się ze stanowiska roboczego w mobilne centrum multimedialne. No i w dodatku cały czas chroni Twój wzrok, dlatego nawet dłuższe sesje nie będą wiązać się z nieprzyjemnym uczuciem zmęczenia.

Pomimo swoich licznych zalet Huawei MateBook D 16 nie zalicza się do sprzętów, na które Cię nie stać. Jest on dostępny w przystępnej cenie - 3999 złotych. Trzeba przyznać, że jak za oferowane możliwości to po prostu niewielki koszt. Jeśli zatem chcesz zapewnić sobie wygodną pracę i rozrywkę na najwyższym poziomie, warto rozważyć zakup tego właśnie modelu. Możesz to zrobić na tej stronie.