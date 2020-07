Huawei MatePad 10.8 z Wi-Fi 6+, ekranem 2K i Kirin 990 oficjalnie

Nowy tablet od Huawei jest uboższą wersją MatePad'a Pro. Jednocześnie jest to model pozycjonowany wyżej od MatePad'a.

Huawei zaprezentował właśnie nowy tablet. Jest to Huawei MatePad 10.8, o którym pisaliśmy już wcześniej.

Huawei MatePad 10,8

Chińczycy zorganizowali specjalną konferencję prasową na której zaprezentowano nowe urządzenia z ekosystemu Huawei. Oprócz tabletów pojawiły się również nowe komputery z procesorami Ryzen.

Huawei MatePad 10.8 to najciekawsza nowość, ponieważ tablet posiada topowe podzespoły oraz dodatkowo obsługuje Wi-Fi 6+.

W przeciwieństwie zwykłego MatePad'a, który jest już dostępny na rynku od pewnego czasu nowy model posiada wydajniejszy procesor Kirin 990, który znamy z flagowych modeli P40. Identyczny chip znajdziemy także w kosztującym niespełna 3000 zł MatePad Pro.

Tablet posiada również moduł Wi-Fi 6+, który również jest autorskim produktem Huawei. Zapewnia on transmisje na poziomie do 2400 MBps, co oznacza znaczny wzrost w porównaniu z Wi-Fi 5 i bazowym Wi-Fi 6.

Wi-Fi 6+

Technologia Wi-Fi 6 Plus została wprowadzona przez Huawei'a w lutym tego roku podczas prezentacji smartfonów z rodziny P40. Wi-Fi 6+ ma zapewnić zwiększenie zasięgu i wydajność połączenia z siecią bezprzewodową. Dotychczas rozwiązanie to nie trafiło do żadnego z tabletów.

MatePad 10.8 jak sama nazwa wskazuje posiada ekran o przekątnej 10,8 cala. Jest to panel o proporcjach 16:10 o rozdzielczości 2K. Nie zabrakło również czterech głośników oraz wsparcia dla rysika M-Pencil. Całość działa pod kontrolą Androida 10 z EMUI 10.1 i usługami HMS.

Tablet zasilany jest akumulatorem o pojemności 7500 mAh, który ma zapewnić do 7 godzin grania lub 11 godzin oglądania filmów.

Tył Huawei MatePad 10,8

MatePad 10.8 pojawi się w kilku konfiguracjach. Bazowa zaoferuje 6 GB pamięci operacyjnej i 128 GB wbudowanej pamięci masowej. Topowy model zaoferuje 6 GB RAM'u, 256 GB wbudowanej pamięci masowej oraz wbudowany modem 4G LTE.

Sprawdź, ile kosztuje Huawei MatePad.

Źródło: gizchina.com