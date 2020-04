Huawei MatePad M6 Lite w wynikach Geekbench, ujawniono też MatePad 5G

Jeszcze w listopadzie zapowiedziano MatePad Pro, a następnie jego wersję Pro 5G. Teraz dowiadujemy się o dwóch kolejnych tabletach marki Huawei.

Wczoraj Huawei zapowiedziało oficjalną prezentację modelu MatePad 10.4 (już 23 kwietnia), a dzisiaj znany specjalista od przecieków, Digital Chat Station, zaprezentował w chińskim serwisie Weibo informacje na temat Huawei MediaPad M6 10.8.

Ma być to tablet obsługujący standard łączności 5G i być konkurencją iPada 10,2". Wymiary urządzenia to 257 x 170 x 7,2 mm, waży 496 gram. Wyświetlacz pokazuje obraz w rozdzielczości 3560x1600 pikseli przy 280 ppi. Pod obudową znajdzie się procesor Kirin 810 z 6GB RAM. Dostępne będą dwie wersje pamięci: 64 i 128GB. Urządzenie zasila bateria o pojemności 7250 mAh, która ma umożliwić korzystanie z niego przez 10 godzin. Jak i w MatePad 10.4, także tutaj znajda się cztery głośniki Harman-Kadron. Tablet będzie działać pod kontrolą systemu Android 10 z nakładką EMUI 10.

Powyższe wyniki z Geekbench pokazują natomiast inny tablet Huawei - o nazwie kodowej BAH3-W09. Źródło przecieku podaje, że jest to model MatePad M6 Lite lub Youth. Jak widzimy z załączonej specyfikacji, ma ośmiordzeniowy procesor HiSilicon, taktowany na 1,8GHz CPU. Prawdopodobnie jest to również Kirin 810. Model ten ma 4GB RAM oraz działa pod kontrolą systemu Android 10. Niestety, to dopiero pierwszy przeciek, trudno więc powiedzieć cokolwiek więcej.

