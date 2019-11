Huawei MatePad Pro - nowy hi-endowy tablet producenta zostanie zaprezentowany 25 listopada

Huawei to nie tylko smartfony. Chiński producent ma w swoim portfolio również wiele ciekawych tabletów, które niebawem wzbogacą się o kolejnego przedstawiciela - Huawei MatePad Pro.

Huawei to obecnie jeden z czołowych producentów tabletów na świecie. Pomimo słabnącego zainteresowania tabletami na globalnym rynku, chiński producent regularnie rozwija swoją flagową serię urządzeń MediaPad. Richard Yu - CEO Huawei, ogłosił właśnie na portalu społecznościowym Weibo, że już 25 listopada możemy spodziewać się debiutu kolejnego reprezentanta serii, tym razem będzie to hi-endowy model - Huawei MatePad Pro. Skąd zmieniona nazwa? Sugeruje się, że producent chce pokazać przywiązanie tabletu do flagowej serii smartfonów Mate.

Huawei MatePad Pro ma nas zaskoczyć nie tylko pod względem specyfikacji, ale również designu. Sugeruje się, że będzie to pierwszym tablet na rynku z kamerką do selfie umieszczoną bezpośrednio w ekranie. Co więcej, ma on również otrzymać podwójny aparat główny (czego także nie posiada żaden tablet obecnie dostępny na rynku). Jeśli chodzi o wydajność, to MatePad Pro należeć będzie do absolutnego topu, przewiduje się, że "sercem" urządzenia zostanie procesor Kirin 990 (ten sam co w smartfonach Mate 30), który będzie mógł liczyć na wsparcie 8GB pamięci RAM. Przestrzeni na dane użytkownika przygotowano 256 GB, natomiast akumulator tabletu będzie wspierał funkcję szybkiego ładowania (40W).

Biorąc pod uwagę specyfikację tabletu Huawei MatePad Pro, możemy śmiało założyć, że nie będzie on należał do najtańszych urządzeń na rynku.

