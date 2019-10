Huawei MatePad Pro odpowiedzią dla iPad'a Pro

Najnowszy tablet z Chin wygląda jak iPad Pro z kamerką rodem z Galaxy S10.

Jeżeli można wierzyć informacjom, jakie coraz częściej pojawiają się w sieci to Huawei na dobre otrząsnął się już z sankcji nałożonych przez Stany Zjednoczone i szykuje się do premiery nowego tabletu należącego do segmentu premium. Czy MatePad Pro ma w ogóle szanse na rynku? Widocznie Huawei wierzy, że jest jeszcze miejsce dla topowego tabletu z systemem Android i nie zraża się do malejących statystyk sprzedażowych.

Źródło: Evan Blass via Twitter

Zdjęcia prasowe najnowszego urządzenia ujrzały światło dzienne w przeciekach Evan'a Blass'a i 91mobiles, dzięki czemu możemy oglądać nowoczesny tablet z cienkimi ramkami i aparatem przednim umieszczonym w wyświetlaczu.

Evan Blass udostępnił w sieci wysokiej rozdzielczości rendery pokazujące tablet Huawei'a z podłączonymi do niego akcesoriami - dedykowaną klawiaturą z pokrowcem podobną do Smart Keyboard oraz rysikiem. Tablet z przodu wygląda bardzo podobnie do Samsunga Galaxy Tab S6 oraz lidera rynku - iPad'a Pro z 2018 roku. Elementem charakterystycznym, który wyróżnia tablet z Chin jest aparat do selfie umieszczony w ekranie w taki sam sposób, jak w Samsungu Galaxy S10. MatePad Pro może być pierwszym tabletem z kamerką w ekranie nawet pomimo tego, że spokojnie producent mógłby ją w komponować w nie najmniejsze ramki. Rendery pokazują także, że przeprojektowano również rysik M-Pen, który jest wyraźnie stylizowany na Apple Pencil drugiej generacji.

Część zdjęć nadchodzącego tabletu wyciekło do sieci już kilka tygodni temu, ale nadal nie wiemy za wiele o specyfikacji technicznej urządzenia. Ze wszystkich zdjęć, na jakie natrafiliśmy dowiedzieliśmy się, że urządzenie posiada parę aparatów tylnych z doświetlającą diodą LED, port USB Typu C oraz magnes utrzymujący rysik M-Pen w obudowie.

Huawei MatePad Pro ma być wysokiej klasy tabletem wyposażonym w najnowszy układ Kirin 990, który wspierany będzie przez co najmniej 8 GB pamięci operacyjnej. Nie wiadomo czy Huawei zdecyduje się na zastosowanie systemu Android z usługami od Google.

Źródło: androidpolice.com, evleaks, 91mobiles