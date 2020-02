Huawei MatePadPro i Huawei MatePad Pro 5G - nowe, flagowe tablety Huawei

Huawei zaprezentował dzisiaj nie tylko składany Mate Xs i odświeżony MateBook X Pro, ale również dwa flagowe tablety na ten rok. Co ciekawego znajdziemy w Huawei MatePadPro i Huawei MatePad Pro 5G?

Huawei MatePad Pro oraz MatePad Pro 5G to urządzenia z procesorem Kirin 990. W przypadku tego pierwszego stosunek ekranu 10,8" do obudowy wynosi ok. 90%. Ma on zintegrowany, 16-rdzeniowy procesor graficzny Mali-G76, a producent obiecuje wysoką wydajność oraz optymalizację wykorzystania energii. Optymalne chłodzenie podzespołów wykonywane jest przy użyciu systemu chłodzenia grafenu 3D, którym inteligentnie zarządza SI. Mechanizm chłodzenia działa nie tylko podczas normalnego użytkowania, ale również w trakcie transferu plików przy korzystaniu z 5G, ładowania bezprzewodowego oraz bezprzewodowego ładowania zwrotnego. Pojemność baterii to aż 7250 mAh, wspiera ona Huawei SuperCharge 40W.

Huawei MatePad Pro działa pod kontrolą systemu Android z nakładką EMUI10. Wśród jego zalet producent wymienia funkcje Multi-Window, Multi-screen Collaboration oraz Huawei App Multiplier. Tablet obsługuje rysik Huawei M-Pencil, można używać go również w połączeniu z inteligentną klawiaturą magnetyczną - połączenie odbywa się poprzez Bluetooth.

Wersja Huawei MatePad Pro 5G posiada wszystkie powyższe funkcje, jednak jego procesor to Kirin 990 5G, co umożliwia łączność w tym standardzie. Ponadto posiada tryb PC, co umożliwia jednoczesne otwarcie nawet ośmiu aplikacji i nieodczuwanie spadku wydajności. Mamy tu wyświetlacz 10,8" (rozdzielczości 2K QHD - 2560 × 1600 pikseli) i proporcje 16:10. Za jakośc wyświetlanego obrazu dba autorska technologia Huawei - ClariVu Display Enhancement .

Polski oddział Huawei nie podał cen, jednak w sieci znalazł się przeciek, pokazujący ceny. Jeśli mu wierzyć, prezentują się one następująco: