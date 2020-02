Huawei Matebook 13/14 2020 - specyfikacja i data premiery w sieci

Huawei odświeża swoje hitowe laptopy. Jeden z nich powinien trafić nad Wisłę.

Rok 2019 był trudny dla Huawei'a nie tylko ze względu na brak dostępu do usług Google. Przez pewien czas Chińczycy borykali się również z uzyskaniem licencji na system Windows 10 oraz kupnem procesorów od Intela oraz AMD. Na przełomie maja i czerwca większość komputerów od Huawei'a znikła na jakiś czas z półek sklepowych, ale wszystko powoli wraca do normy.

Najlepszym tego dowodem jest zaprezentowanie odświeżonych Matebooków na 2020 rok. Huawei w oficjalnej informacji prasowej poinformował o premierze nowych, a w zasadzie odświeżonych laptopów. Huawei Matebook 13 oraz Matebook 14 trafią do przedsprzedaży już 3 lutego 2020 roku, a pierwsi użytkownicy otrzymają swoje egzemplarze 7 lutego 2020 roku.

Oba modele zostały wyposażone w nowe procesory Intel 10 generacji i to w zasadzie główna zmiana. Dodatkowo pojawiła się większa ilość konfiguracji z 16 GB pamięci operacyjnej. Niestety RAM nadal jest w standardzie DDR3L zamiast nowszego i szybszego DDR4. Oba modele mogą zostać wyposażone w dyskretny układ graficzny Nvidia GeForce MX250 w wydajniejszej wersji oraz ekrany 2K z niemalże niewidzialnymi ramkami.

Ekran w 13 calowym Matebooku 2020 posiada rozdzielczość 2160 x 1440 pikseli i zajmuje aż 88 procent panelu frontowego. Jak na laptopa to rewelacyjny wynik. Matryca zapewnia 100 procentowe pokrycie kolorów gamy sRGB. Współczynnik kontrastu wynosi 1000:1. a gęstość pikseli utrzymuje się na poziomie powyżej 200 ppi. Współczynnik proporcji ekranu to standardowe dla Huawei'a 3:2.

Matebook 14 posiada identyczny panel z tym, że ma on przekątną 14 cali.

Oba wspierają szybkie, 65 W ładowanie w standardzie USB Power Delivery. W zestawie otrzymamy dwuczęściowe zasilacze z przewodem USB Typu C - USB Typu C. Dzięki temu rozwiązaniu za pomocą ładowarki do laptopa naładujemy telefon komórkowy.

Piętnaście minut ładowania za pomocą dołączonego zasilania wystarczy na 3 godziny pracy na baterii. Większy, 14 calowy model rozładuje się po niespełna 15 godzinach lokalnego odtwarzania filmów w Full HD.

