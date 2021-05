Huawei Matebook D 15 - uniwersalny laptop dla rodziny w atrakcyjnej cenie i ze świetną gwarancją

Huawei wprowadził na rynek nową generację bestsellerowego MateBooka D 15. Ten przystępny cenowo laptop z ekranem o przekątnej 15,6 cala to niezwykle uniwersalne narzędzie do pracy, nauki oraz rozrywki. Na pokładzie najnowszy procesor 11. generacji Intel Core, aż 16 GB pamięci operacyjnej. Decydując się na zakup w sklepie Huawei otrzymamy również preferencyjne warunki gwarancyjne, a dodatkowo, do 23 maja, urządzenie jest dostępne w specjalnej promocji w cenie 3 499 zł. Sprawdź dlaczego warto wybrać najnowszą propozycję od Huawei.

Spis treści