Huawei Matex Xs - rusza przedsprzedaż składanego smartfona

Huawei zaprezentowało model Mate Xs w poniedziałek, dzisiaj z Chinach ruszyła jego przedsprzedaż. Znamy dzięki temu cenę urządzenia.

Huawei pokazał oficjalnie składany Mate Xs podczas prezentacji online, a choć została podana specyfikacja, nie zostaliśmy poinformowani o cenie. Dzisiaj klienci w Chinach mogą zapisywać się do przedsprzedaży urządzenia, które trafi do nich 5 marca. Można rejestrować się na edycję smartfona mającą 8GB RM oraz 512 GB pamięci - cena to 16999 juanów, czyli ok. 8, 5 tys. złotych. Nie wiemy, czy pojawią się mocniejsze edycje, mające więcej RAM lub pamięci. Równocześnie wyszło na jaw, że w Europie cena za Mate Xs będzie wyższa - w przeliczeniu ma wynosić 2716 dolarów, co oznacza koszt ponad niemal 11 tysięcy złotych!

Doniesienia po pierwszych godzinach przedsprzedaży w Chinach pokazują ogromne zainteresowanie składakiem. Dlatego prawdopodobnie zostanie on wyprzedany jeszcze przed debiutem, zaś producent będzie musiał zrobić drugą rundę. Jednak czy ten sukces zostanie powtórzony w Europie? Biorąc pod uwagę, że konkurencyjny Galaxy Z Flip kosztuje znacznie mniej (6600 zł) i ma usługi Androida, których brak na podkładzie smartfona Huawei, można przypuszczać, że będzie cieszyć się raczej średnim zainteresowaniem.

Źródło: PlayfulDroid