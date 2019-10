Huawei MediaPad M7 - pierwszym tablet z otworem aparatu

W sieci pojawiła się informacja o nowym tablecie Huawei wraz z informacją o rozwiązaniu rodem ze smartfonów.

W czerwcu 2019 Huawei wypuściło na rynek chiński tablet MediaPad M6 z mocnym procesorem Kirin 980 i 4GB of RAM, a jego bardziej zaawansowany wariant ma wyświetlacz 2K i cztery głośniki. Huawei MediaPad M7 ma być jego następcą, a zarazem pierwszym na globalnym rynku tabletem z otworem na obiektyw aparatu przedniego w wyświetlaczu. Rozwiązanie to znamy doskonale ze smartfonów, jednak na tablecie jeszcze go nie było. Informację o tym przekazała witryna 91mobiles. Z tego źródła wiemy także, że urządzenie ma mieć klawiaturę podpinaną magnetycznie oraz stylus M-Pen. Pokazano również rendery prezentujące dwie wersje kolorystyczne tableta.

Źródło: 91mobiles

Jak widać, Huawei MediaPad M7 ma cienkie ramki wokół wyświetlacza, w który prawdopodobnie wbudowano czytnik odcisków palców. Z tyłu widzimy dwa obiektywy aparatu tylnego, a na dole port USB typu C. Render pokazuje także, jak wygląda tablet z klawiaturą oraz wspomniane stylusy. Są to oczywiście dopiero pierwsze pogłoski, bez żadnych informacji o specyfikacji technicznej, ale skoro ma być to następca M6, wiadome jest, że będą lepsze podzespoły - spodziewamy się procesora Kirin 990 , 8GB RAM i 256GB pamięci oraz pojemniejszej baterii. Pozostaje nam tylko czekać na kolejne informacje na ten temat.