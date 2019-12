Huawei Mobile Services 4.0 beta - coraz bliżej do Google

Huawei Mobile Services to własny ekosystem producenta, będący odpowiedzią na ban ze strony Google. Nowa wersja beta pokazuje, że jest już blisko do zaoferowania prawdziwej alternatywy dla usług internetowego giganta.

Wszyscy pamiętamy majowy zakaz używania usług Google przez Huawei, nałożony na producenta na skutek przepisów Komisji Handlu USA. Jednak Huawei to nie zaszkodziło - doskonale radzi sobie na potężnym rynku chińskim, a z myślą o globalnym chce zaproponować użytkownikom alternatywę, czyli Usługi Mobilne Huawei - Huawei Mobile Services. Jest to projekt mocno zaawansowany, z którego można korzystać m.in. w telefonie Mate 30 Pro, a do końca roku ma zastąpić wszystkie usługi Google na telefonach producenta. Czwarta wersja HMS w wersji beta została wypuszczona dwa dni temu, podczas spotkania Huawei Developer Groups (HDG). Z tego, co pokazano, widać, że jest coraz bliżej stania się prawdziwą alternatywą dla produktów Google - wprowadziła kilka nowych elementów oraz dopracowała już istniejące.

Huawei może w tym momencie pochwalić się sprawnie działającymi kontami użytkowników, wbudowanymi w aplikacje płatnościami, a także usługami reklamowymi. Teraz dochodzą do tego również możliwości związane z uczeniem maszynowym, dynamicznym zarządzaniem usługami oraz opcjami bezpieczeństwa. Ma pojawić się także wykrywanie złośliwych adresów URL i mechanizmy zwiększające bezpieczeństwo aplikacji oraz stabilność systemu. Powiadomienia Push Kit zyskują coraz większe zainteresowanie - obsługują już ponad 38 tysięcy aplikacji. Są one oczywiście dostępne poprzez AppGallery. Liczba dostępnych apek dla użytkowników ma się znacząco zwiększyć w 2020 roku - w tym celu producent zatrudnił twórców 150 najpopularniejszych aplikacji w Indiach, aby pracowali nad ich wersjami dla Huawei.