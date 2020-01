Huawei Mobile Services - alternatywy dla Google dopiero w 2020 roku

Huawei nie udało się dopracować swojego ekosystemu przed końcem 2019 roku. Ma on jednak być kompletny w bieżącym.

Huawei Mobile Services to ekosystem producenta, który od kilku lat powolnie się rozwijał, a prace nad nim przyśpieszyło wycofanie przez Google licencji na używanie swoich usług. Choć producent zadeklarował, że do końca 2019 roku zaprezentuje dla nich kompletną alternatywę, nie powiodło się to. Może to i lepiej, ponieważ teraz może bez stresu skupić się na dopracowywaniu poszczególnych funkcji i stworzyć deweloperom warunki do tworzenia aplikacji dedykowanych pod HMS. Jak wiemy od producenta, system ma mieć 9 "rdzeni" oraz 5 "rozwijanych" usług. Usługi te to m.in. konto Huawei, umożliwiające płatności w aplikacjach i grach. Inną jest Scan Kit - czytnik kodów, umożliwiający płatności telefonem. Jest to taki chiński odpowiednik NFC.

Huawei zapowiedziało, że w celu lepszej integracji aplikacji, udostępnia deweloperom Huawei Mobile Services SDK, które może łatwo zastąpić Google SDK. Może być to wygodne rozwiązanie nie tylko dla samego Huawei, ale deweloperów tworzących tam, gdzie usługi Google są zablokowane lub miej popularne, np. Turcja czy Rosja. W tym roku zostanie ponadto zbudowany Terminal Cloud Service - centrum chmurowe dla ponad 170 krajów świata, z którego ma docelowo korzystać 400 milionów użytkowników usług Huawei.

Źródło: GizChina