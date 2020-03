Huawei Mobile Services ma już 400 milionów użytkowników

Autorski system Huawei robi się coraz bardziej popularny na świecie. Zyskuje nie tylko nowych użytkowników, ale i tworzących z myślą o nim deweloperów.

Huawei Mobile Services to ekosystem Huawei, któremu rozpędu dodał brak możliwości korzystania przez producenta z usług Google. Od maja ub. roku jest on mocno rozwijany, a jak dzisiaj podano - korzysta z niego aktywnie 400 mln osób. HMS znajduje się m.in. na najnowszych flagowcach filmy, czyli modelach z serii P40. Co warto o nim wiedzieć? Mamy tam AppGallery, czyli odpowiednik sklepu Google Play Store. W chwili obecnej znajdują się tam aplikacje ponad 1,3 mln deweloperów, co jest kolejną rzeczą, którą chwali się producent. Następna to fakt, że HMS używane jest aktywnie w 170 krajach świata.

Źródło: GSM Arena

Ekosystem zawiera także takie funkcje, jak Huawei Video, Huawei Music oraz Huawei Wallet. Producent dąży do tego, aby każdy użytkownik miał treści dopasowane do swojego rejonu, np. w Wielkiej Brytanii w ekosystemie znajdują się aplikacje brytyjskich serwisów informacyjnych. Ponadto nawiązał współpracę z takimi wytwórniami, jak Universal Pictures, Sony Pictures Entertainment, Paramount oraz BBC Studios w celu udostępnienia możliwości korzystania z filmów przez użytkowników. W przypadku muzyki współpracuje m.in. z Warner Music Group, Sony Music oraz Universal Music Group.

Wszystko to oczywiście po to, aby użytkownicy nie wahali się kupować smartfonów bez usług Google. I jak na razie jest na dobrej drodze do bycia konkurencyjnym.

