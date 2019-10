Huawei Nova 6 5G - rendery pokazują dwa obiektywy na froncie

Na witrynie internetowe 91mobiles pokazano pierwsze rendery smartfona Nova 6 5G. Co mówią nam one o tym modelu?

Pierwsza rzecz, która rzuca się w oczy, to otwór na dwa obiektywy aparatu przedniego, a na tyle widzimy trzy obiektywy, lampę błyskową LED i sensor ToF. Niestety, nie posiadamy dokładniejszej specyfikacji. Z przodu widzimy wyświetlacz LED, czyli pewna zmiana w stosunku do modeli nova 5 oraz nova 5 Pro, które otrzymały OLED-y. prawdopodobnie będzie pod nim znajdować się czytnik palców. Zwracają uwagę cienkie ramki oraz przyciski na prawym boku urządzenia. Chociaz nie podano jeszcze żądnych informacji o specyfikacji urządzenia, sama jego nazwa mówi nam o korzystaniu ze standardu 5G, a analitycy przewidują 8GB RAM oraz 128GB pamięci.

91 mobiles podaje również, że premiera telefonu ma nastąpić 12 lutego 2020. Będzie on dostępny w czterech wersjach kolorystycznych i ma być pierwszym średniakiem ze stajni Huawei, który będzie obsługiwać 4G i 5G. Jego cena ma wynosić ok. 1800 złotych 9w przeliczeniu). Jednak na potwierdzenie tych informacji przyjdzie nam zaczekać prawdopodobnie do grudnia, kiedy to smartfon Huawei Nova 6 5G powinien zostać oficjlanie zaprezentowany przez chińskiego producenta.