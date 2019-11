Huawei Nova 6 - poznaliśmy pełną specyfikację smartfonu

Nowa generacja smartfonów z linii Huawei Nova ma zadebiutować dopiero w grudniu, ale my już dzisiaj możemy przyjrzeć się specyfikacji urządzenia.

Domniemana premiera smartfon Huawei Nova 6 coraz bliżej, a co za tym idzie, do sieci trafiły kolejne szczegóły na temat specyfikacji urządzenia. Według najnowszych informacji, Huawei Nova 6 otrzyma 6,4-calowy wyświetlacz o rozdzielczości FullHD+ (2340 x 1080 pikseli). Co ciekawe, producent zrezygnował z wycięcia notch na rzecz podwójnej kamerki do selfie (32 Mpix + 12 Mpix) umieszczonej bezpośrednio w ekranie. Na tylnym panelu urządzenia znajduje się natomiast poczwórny aparat główny z sensorami o rozdzielczości: 60 Mpix, 16 Mpix, 2 Mpix oraz 2 Mpix.

Za wydajną pracę Huawei Nova 6 odpowiadać będzie procesor Kirin 990 oraz 8 GB lub 12 GB pamięci RAM. Przestrzeni na dane użytkownika przygotowano 128 GB lub 256 GB (UFS 2.1). Na pokładzie urządzenia ma znaleźć się również akumulator o pojemności 4000 mAh z funkcją szybkiego ładowania Magic Charge (40W).

Spekuluje się, że w zależności od wybranego modelu Huawei Nova 6 może kosztować od 3500 juanów do 4100 juanów (~ 1925 - 2255 zł). Warto też podkreślić, że powyższe informacje dotyczą głównie modelu 4G. Już wcześniej potwierdzono, że Nova 6 zadebiutuje również w wariancie 5G i jej specyfikacja może się nieco różnić od tej ujawnionej dzisiaj.

Huawei Nova 6 i Nova 6 5G powinny oficjalnie zadebiutować w pierwszej połowie grudnia bieżącego roku.

źródło: gizmochina.com/mysmartprice.com