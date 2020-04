Huawei Nova 7, Nova 7 SE i Nova 7 Pro mogą zadebiutować 23 kwietnia

Huawei nie zwalnia tempa. Kolejne modele smartfonów - tym razem z rodziny Nova - mogą trafić na rynek za niecałe trzy tygodnie!

Co jest w tym wszystkim najciekawsze to fakt, Huawei nie potwierdziło jak dotąd istnienia rodziny Nova, a wiemy o niej tylko i wyłącznie z przecieków. Chiński producent ostatnio zaprezentował kilka modeli z linii P40, a należąca do niego marka Honor - modele 30S i 9A. Na tym nie koniec - na 9. kwietnia zaplanowano pokazanie telefonów Honor Play 4 i Play 4T Pro, a na 15. kwietnia - rodziny Honor 30. Kolejnym punktem w planach Huawei na ten miesiąc może być zaprezentowanie serii Nova 7. Najnowsze doniesienia podają, że nastąpi to 23 kwietnia. A co o nich wiemy?

Przecieki w chińskim serwisie społecznościowym Weibo mówią o trzech modelach: Huawei Nova 7, Huawei Nova 7SE oraz Huawei Nova 7 Pro. Wszystkie mają obsługiwać standard łączności 5G, a ich ceny (w przeliczeniu) to kolejno ok. 1500, 1800 oraz 2200 złotych. Mają korzystać z procesorów Kirin 820, Kirin 985 oraz Kirin 990 5G. Model 985 to ulepszona wersja 980, którą pod względem wydajności można uplasować pomiędzy Kirin 820 a Kirin 990. Jeśli chodzi o inne elementy specyfikacji, wiemy tylko tyle, że Huawei Nova 7 SE ma mieć ekran 6,5" z otworem na obiektyw apartu przedniego, obiektyw główny aparatu tylnego to 64 Mpix, a urządzenie ma wspierać szybkie ładowanie 22,5W.

