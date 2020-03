Huawei Nova 7 SE - wyciekły kluczowe elementy specyfikacji

Huawei ma zaprezentować serię Nova 7 w kwietniu, jednak już dzisiaj do sieci trafiły podstawowe informacje na temat następców linii Nova 6.

Huawei Nova 7 to rodzina smartfonów, będąca następcami linii Nova 6, która zadebiutowała w grudniu 2019 roku. Dzisiaj w chińskiej sieci społecznościowej Weibo użytkownik DigitalChatStation zdradził szczegóły dotyczące jednego z modeli z nowej linii - Nova 7SE. Dowiedzieliśmy się w ten sposób, że urządzenia będzie miało wyświetlacz o wielkości 6,5", a napędza je do działania procesor Kirin 820, dysponujący modemem 5G. Niestety, przeciek nie mówi niczego na temat wielkości RAM, ani pamięci, ale podaje, że urządzenie będzie dysponować baterią ze wsparciem dla szybkiego ładowania 22,5W. Wracając do wyświetlacza - będzie mieć otwór na obiektyw aparatu przedniego. O tylnym wiemy tylko tyle, że główny obiektyw to 64 Mpix.

Smartfon Huawei Nova 7 zostanie zaprezentowany w kwietniu, wraz z resztą rodziny. Choć przeciek tego nie podaje, łatwo domyślić się, że ten smartfon Huawei będzie działać pod kontrolą systemu Android 10 z autorską nakładką producenta.

Źródło: 91Mobiles