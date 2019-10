Huawei P Smart 2020 - pierwsze informacje o kolejnym smartfonie Huawei

Specyfikacja Huawei P Smart 2020 pojawiła się na chińskim TENAA. Czego możemy spodziewać się to tym smartfonie?

Huawei P Smart 2020 to następca Huawei P Smart 2019, mającego ekran o przekątnej 6,21", podwójny aparat z głównym obiektywem 13 MPix, 3GB RAM, procesor Kirin 710 oraz baterię 3400 mAh. Model na przyszły rok będzie ulepszeniem istniejącego. Wyświetlacz ulegnie powiększeniu do 6,3" - wiadomo, że będzie to OLED pokazujący obraz w jakości Full HD+ i proporcjach 20:8. Według przekazanych informacji, ma dysponować wbudowanym czytnikiem odcisków palców. Jeśli chodzi o procesor, ma być to model ośmiordzeniowy, taktowany na 2,2 GHz. Może sugerować to Kirin 810. Pojawią się wersje z 4GB, 6GB oraz 8GB RAM oraz 64GB i 128GB pamięci. System operacyjny to Android 9 z nakładką EMUI.

Urządzenie ma mieć wymiary 157,4x73,2x7,75 mm - czyli wyższe i cieńsze od poprzednika, ale waży tyle samo - 163 g. Zasila je bateria 3900 mAh. Na przedzie znajduje się aparat z matrycą 16Mpix, z tyłu będą trzy obiektywy - główny 48Mpix, a towarzyszą mu 8Mpix i 2Mpix. Jeden z nich to obiektyw szerokokątny lub tele - niestety, nie zostało to sprecyzowane. Smartfon Huawei ma być dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych - zielonej i czarnej. I jak na razie to wszystko, co wiemy, ale zapewne kolejne informacje na ten temat pojawią się w najbliższym czasie - P Smart 2019 przedstawiono w oficjlanie grudniu 2018, być może historia się powtórzy.