Huawei P Smart Z 2020 może zadebiutować z rotacyjnym modułem aparatu

Huawei P Smart Z 2019 to jeden z ciekawszych średnio-budżetowych smartfonów wydanych w 2019 roku. Do sieci trafiły patenty chińskiego producenta, które zdradzają jak może prezentować się jego następca.

Zaprezentowany w maju tego roku Huawei P Smart Z 2019, pokazał jak w łatwy sposób poradzić sobie z tak nielubianym wycięciem notch. Co więcej, Huawei udowodniło, że smartfon o nietuzinkowym designie, solidnych podzespołach i z wysuwanym modułem aparatu do selfie nie musi kosztować wiele.

Jak wynika z patentów, które pojawiły się w bazie danych Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO), Huawei również w przyszłym roku ma zamiar przygotować interesującego reprezentanta serii P Smart Z, tym razem jednak wyposażonego w rotacyjny moduł aparatu.

Rozwiązanie to jako pierwszy pokazał Samsung w modelu Galaxy A80. W dużym uproszczeniu pozwala ono na wykorzystanie obiektywów aparatu głównego do robienia zdjęć typu selfie, a to za sprawą specjalnego mechanizmu, który obraca moduł w zależności od potrzeb użytkownika.

Huawei zgłosiło dwa patenty, każdy prezentujący nieco inne podejście do obrotowego aparatu. Pierwszy z nich pozwoli wykorzystać tylko jeden z sensorów (prawdopodobnie główny) do robienia selfie, natomiast w drugim przypadku do naszej dyspozycji otrzymamy wszystkie obiektywy tylnego aparatu. Jak może się to prezentować w rzeczywistości, pokazuje nam serwis LetsGoDigital.

Jeśli Huawei zdecyduje się na wykorzystanie powyższych patentów, to już teraz możemy stwierdzić, że Huawei P Z Smart 2020 zapowiada się na jeden z najciekawszych średnio-budżetowych smartfonów przyszłego roku.

źródło: letsgodigital.org