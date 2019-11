Huawei P smart Pro - premiera kolejnego smartfona z wysuwanym aparatem

Podczas konferencji prasowej, która odbyła się 14 listopada w Warszawie, Huawei zaprezentował smartfona Huawei P smart PRO. Poznaliśmy jego cenę i specyfikację

Spis treści

Nowy smartfon w ofercie Huawei to konstrukcja nawiązująca do cieszącego się popularnością modelu Huawei P smart Z. Najbardziej oczywistym podobieństwem jest tu stylistyka, oraz obecność wysuwanego aparatu do selfie.

Huawei P smart PRO - specyfikacja

Smartfon jest napędzany procesorem HUAWEI Kirin 710F, składającym na 4 rdzenie Cortex A73 i 4 rdzenie Cortex A53. Za wyświetlanie obrazu odpowiada układ graficzny Mali-G51. Jednostka centralna została wsparta 6-cioma GB pamięci RAM. Ponadto do dyspozycji użytkowników oddano 128 GB pamięci ROM z możliwością rozszerzenia o kolejne 512 GB za pomocą karty MicroSD. Całość pracuje pod kontrolą Androida P z nakładką EMUI 9.1.0.

Huawei P smart PRO - wyświetlacz

Zastosowany wyświetlacz to matryca LTPS o przekątnej 6,59 cala w proporcjach 19,5:9. Przy rozdzielczości 2340 x 1080 px uzyskujemy PPI na poziomie 391. Ekran zajmuje 84,73 % powierzchni panelu przedniego. Imponująco prezentuje się bateria po pojemności 4000 mAh. Przyszli nabywcy będą mogli wybrać model w kolorze czarnym lub opal.

Huawei P smart PRO - aparaty

Aparat tylny dysponuje trzema obiektywami - bokeh 2MP (f/2.4), ultraszerokokątny 8MP (f/2.4) i głównym 48MP (f/1.8). Przednia, wysuwana kamera została wyposażona w przetwornik 16MP z obiektywem f/2.2. Do pełnego wysunięcia aparat potrzebuje 1 sekundy, a dopuszczalny nacisk na ten element wynosi aż 15 kg.

Specyfikację urządzenia uzupełnia czytnik linii papilarnych umieszczony z boku obudowy. Nie zabrakło również portu USB C oraz klasycznego wejścia mini Jack.

Rekomendowana cena detaliczna dla tego modelu to 1399 zł. Przy okazji premiery, Huawei przygotował specjalną ofertę. Kupując zaprezentowanego smartfona w okresie 02.12.19 - 02.15.19, można otrzymać opaskę Huawei Band 4 zupełnie za darmo.

Huawei nova 5T - poznaliśmy cenę

Przy okazji taką samą promocją co Huawei P smart PRO, objęty został również model nova 5T, do którego bezpłatną opaskę otrzymamy od 18.11.19 do 01.12.19. Rekomendowana cena modelu Nova 5T to 1999 zł.