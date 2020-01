Huawei P20 Pro z EMUI 10 dopiero w marcu

Huawei zamierza zaktualizować P20 Pro do Androida 10 już w tym miesiącu, ale aktualizacja do Europy przybędzie ze sporym opóźnieniem.

Huawei P20 Pro to topowy smartfon chińskiego producenta na 2018 rok. Model ten konkurował na rynku między innymi z Samsungiem Galaxy S9. W związku z tym nie powinno nas dziwić, że Huawei postanowił zaktualizować całą serię P20 do Androida 10 oraz swojej autorskiej nakładki EMUI 10.

Niestety wszystko wskazuje na to, że posiadacze Huawei'a P20 Pro muszą uzbroić się w cierpliwość. Najnowsze informacje wskazują, że po aktualizacji Huawei'a Y9 Prime 2019, P20 Pro jest kolejnym smartfonem w kolejce do aktualizacji do Androida 10, ale cały proces nieco potrwa.

Huawei India za pomocą oficjalnego konta na Twitterze odpowiedział na pytanie użytkownika o dostępność EMUI 10 na Huawei'a P20 Pro. Indyjski oddział twierdzi, że stabilne oprogramowanie pojawi się do końca tego miesiąca. Firma nie pochwaliła się dokładną datą. Zdradzono jedynie, że proces aktualizacji rozpocznie się w drugiej połowie stycznia. Oznacza to, że oprogramowanie może pojawić się już w połowie przyszłego tygodnia.

Niestety fakt, że Huawei zaktualizuje indyjskie egzemplarze Huawei'a P20 Pro nie oznacza, że klienci z europy również otrzymają aktualizacje. Niemiecki oddział Huawei'a poinformował oficjalnie, że proces aktualizacyjny Huawei'a P20 Pro na terenie Niemiec rozpocznie się dopiero w marcu 2020 roku. Dodatkowo dodano, że cała aktualizacja niemieckich P20 Pro potrwa około czterech tygodni.

Wszystko wskazuje na to, że konkurencyjne Samsungi Galaxy S9 otrzymają Androida 10 z One UI 2.0 w Europie wcześniej, niż Huawei P20 Pro. Przypominamy, że Koreańczycy zakończyli już program beta dla Galaxy Note 9. Modele Galaxy S9 pracują pod kontrolą prawdopodobnie ostatniej wersji beta Androida 10.

